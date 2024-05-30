Bolulu cimnastikçiler rakip tanımadılar! Şampiyonada tarih yazdılar…

Bolu, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda ev sahipliği yaptı ve bu şampiyona, Bolulu sporcuların üstün başarılarıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Canip Baysal Anadolu Lisesi ve Kanuni Anadolu Lisesi takımları, toplamda 13 altın madalya ve 3 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bolu'nun şampiyonları

Bolu, bireysel kategorilerde 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Metehan Kartın, genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Çağrı Yılmaz Türkiye ikincisi oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Bahadır Çimen Türkiye ikincisi, Tuna Alaydın ise Türkiye dördüncüsü oldu. Takım kategorisinde ise Canip Baysal Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu olurken, Kanuni Anadolu Lisesi Türkiye ikincisi oldu. Bu başarılar Bolu'yu gururlandırdı.

Başarının ardındaki güç

Bolu'nun başarılı antrenörleri Ersin Yılmaz, İbrahim Bulut, Mustafa Arca, Emre Öztekin ve Onur Çelik’in çalıştırdığı sporcular, şampiyonada üstün performans sergiledi. Antrenörlerin özverili çalışmaları ve sporcuların disiplinli hazırlıkları, Bolu'nun artistik cimnastikteki başarısını pekiştirdi.

Organizasyonun kalitesi

Türkiye genelinden 800'e yakın sporcunun katıldığı bu büyük organizasyon, 56 ilden gelen sporcular, antrenörler ve idarecileri bir araya getirdi. Bolu, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularının başarılarıyla adından söz ettirdi. Katılımcılar, Bolu'nun ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Geleceğin şampiyonları Bolu’da

Bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergileme ve deneyim kazanma fırsatı sundu. Bolu'nun artistik cimnastikteki bu başarısı, gelecekte daha büyük başarıların habercisi niteliğinde. Bolulu sporcular, elde ettikleri başarılarla büyük bir gurur kaynağı oldular.