30 May 2024 - 14:05- Spor G:

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

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Trabzonspor ve Galatasaray, Boluspor'da başarılı bir sezon geçiren 21 yaşındaki stoper transferi için yarışıyor. Futbolcunun yakın çevresi, genç oyuncuya hangi takımı tercih etmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı? mask
Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?
Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?
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Trabzonspor ve Galatasaray, Boluspor'da başarılı bir sezon geçiren genç stoper transferi için karşı karşıya geldi. 21 yaşında, 1.77 boyundaki Gineli savunmacı, iki büyük kulübün ilgisini çekmiş durumda. Futbolcunun yakın çevresi, genç oyuncuya hangi takımı tercih etmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

Oulare'nin sezon performansı ve özellikleri

Boluspor'da 2022 yılından bu yana forma giyen Naby Oulare, bu sezon Trendyol 1'inci Lig'de dikkat çekici bir performans sergiledi. 35 maça çıkan Oulare, 5 gol atıp 2 asist yaparak takımının önemli isimlerinden biri oldu. Boyu çok uzun olmamasına rağmen, yüksek zıplama kabiliyeti ile bu açığını kapatıyor ve atletik yapısı ile hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

Transferde Trabzonspor ve Galatasaray rekabeti

Trabzonspor ve Galatasaray, genç savunmacıyı kadrolarına katmak için büyük çaba sarf ediyor. Oulare'nin yakın çevresi, oyuncuya Trabzonspor'a gitmesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Yakınlarının, “Trabzonspor’a gidersen şans bulursun. Galatasaray’da harcanır gidersin. Tercihini bunu düşünerek yap” dediği öğrenildi. Bu ifadeler, Trabzonspor'un Oulare için daha uygun bir tercih olduğunu savunuyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

Oulare'nin kararı bekleniyor

Henüz kararını vermeyen Naby Oulare, iki kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyor. Boluspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor. Transfer sürecinde hangi kulübü tercih edeceği merakla bekleniyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

Oulare'nin geleceği ve transferin olası etkileri

Oulare'nin transferi, Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirme planlarının bir parçası olarak görülüyor. Genç oyuncunun tercihinin bordo-mavili ekipten yana olması durumunda, Trabzonspor'un ligdeki performansına olumlu katkı yapması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise bu rekabetin sonucunu yakından takip ediyor.

Trabzonspor ve Galatasaray’ın gündemindeydi kararını verdi! Trabzonspor mu? Galatasaray mı?

# Boluspor, sezon

30 May 2024 - 14:05 Bolu- Spor

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