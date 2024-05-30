Mudurnu Belediyesi ortaklığında 20 beden işçisi alımı yapılacak, son tarih 30 Mayıs

20 beden işçisi alınacak

Bolu iline bağlı Mudurnu ilçesinde 20 beden işçisi alınacak. Mudurnu Belediyesinin ortaklıkta bulunduğu Mudurnu İpekyolu Turizm İnşaat Unlu Mamuller Temizlik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited şirketine 20 personel alınacağı öğrenildi bunu duyan vatandaşlar şartların neler olduğunu araştırmaya başladı ilk şart açıklandı eğer 20 kişiden biri olmak istiyorsanız Mudurnu da yaşıyor olmanız gerekiyor.

Mezuniyet ve yaş şartı yok

Gelelim diğer şartlara başvuru yapacak kişinin çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor başvurular için son iki şart ise şöyle başvuruyu kendiniz bizzat gidip yapmanız gerekiyor posta veya mail ile yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Alınacak 20 beden işçisi için de herhangi bir üniversite-okul mezuniyeti ve yaş şartı aranmıyor.

Gerekli belgeler

Birde personel başvurusu yapabilmeniz için gerekli belgeler var onlarda sırasıyla şöyle; Kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve son olarak diploma fotokopisi gerekiyor. Son başvuru tarihinin ise 30 Mayıs yani bugün olduğu belirtilmiş başvuru yapmak isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var.

Son olarak başvurularınızı Seyrancık Mah. Belediye Cad. No:1 adresinden yapabilirisiniz. Bir daha belirtelim başvurular bugün son elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.