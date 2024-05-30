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Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

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Son yıllarda dolar kurunda yaşanan artışlardan olumlu anlamda etkilenen sektörlerin başında emlak sektörü geliyor. Dolar da yaşanan artış ile Türkler bırak ev almayı günü nasıl bitireceklerinin hesabını yapar iken bu durum en çok yabancılara yaradı.

Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne? mask
Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?
Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?
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Doların artması turiste yaradı

Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

Dolar da yaşanan artış vatandaşı her alanda olduğu gibi konut fiyatlarında da etkiler iken bu durum yabancılara yaradı doların yükselmesini fırsat bile turistler akın akın Türkiye’ gelip konut satın alarak ülkeye yerleştiler. Turistler tarafından en çok tercih edilen iller listesinde birinci ve ikinci sırada İstanbul ve Antalya yer almakta. Ülkenin emlak sektörünü şaha kaldıran yabancıların başında ise Rus turistler var.

En çok tercih edilen illerKaradeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

Ruslarda en çok İstanbul ve Antalya illerini tercih ediyor. Geçen sene nisan ayında yabancıların aldığı konut sayısı 2557 iken geçtiğimiz nisan ayında 1272 yabancıya konut satışı yapılarak yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandı. Dolar kuru artık sadece Türk vatandaşını değil Rus vatandaşlarını da etkileyerek başta Dubai olmak üzere Sırbistan, Karadağ, Tayland gibi ülkelere kaçmasına sebep oldu.

Batı Karadeniz ve Bolu’da durumKaradeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

Batı Karadeniz başta Bolu olmak üzere Arap Turistlerin gözde yatırım mekanı olmaya devam ediyor. Yeşile ve nemli ılıman iklime hayran olan Arap Turistler ev yatırımlarını Karadeniz Bölgesi’nin gelene yapmaya devam ediyor. Özellikle Bolu ve çevresinde her geçen gün Arap turistlerin mülk edinme çabası artıyor. Son beş yıl içerisinde il genelinde toplam Arap Turistlere satılan ev sayısında gözle görülür bir artış olduğu vurgulanıyor.

Ruslar ülkeyi terk ettiKaradeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

Rusların Antalya’yı terk etmesi ile gözler İstanbul’a döndü İstanbul ilinde ise durum şöyle geçtiğimiz sene 4bin üzerinde konut satışı yapılırken burada da yüzde 50 oranında düşüş ile 2024 yılının ilk dört ayında 2460 yabancıya konut satışı yapıldı. 2024 yılının ilk çeyreğinde yabancılara Mersinden 662 Ankara’dan 170, Bursa’dan 163, Yalova’dan 158, Kocaeli’nden 111, Muğla’dan 108, İzmir’den 106 ve Aydın ilinden 103 konut satışı yapıldı.Karadeniz’e Araplar, Antalya’ya Ruslar yatırım yapıyor; Bolu’da durum ne?

Oranların düşüklüğü ve Rusların başka ülkelere taşınması emlak sektörünü uzun vadede etkileyeceğe benziyor.

# Türkiye, Türk, VAR, Emlak, batı karadeniz

30 May 2024 - 20:00 - Güncel

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