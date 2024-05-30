Bolu Kuyumcular Derneği'nden güncel altın verileri…

29 Mayıs 2024 tarihli Bolu Kuyumcular Derneği'nin altın borsası verilerine göre, çeyrek, yarım, teklik ve gram altın fiyatlarında artış gözlemlendi. Güncel altın fiyatlarını öğrenmek ve altın yatırımı hakkında detaylar haberimizde…

Bolu Kuyumcular Derneği'nin güncel altın borsası verilerini, FAY Yamaner Mücevher Genel Müdürü Hakan Doğan paylaştı. Buna göre özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

22 Ayar Altın fiyatı yükseldi

Bolu Kuyumcular Derneği'ne göre, 22 ayar altının gram fiyatı 2.420,00 TL olarak güncellendi. Bu, önceki tarihlerde 2.195,00 TL olan fiyatla karşılaştırıldığında belirgin bir artış anlamına geliyor. Bu durum, altının güvenli bir liman olarak görüldüğü zamanlarda yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Çeyrek ve Yarım Altın fiyatlarındaki artış

Çeyrek altının alış fiyatı 3900 TL'den 3920 TL'ye, satış fiyatı ise 4200 TL'den 4220 TL'ye yükseldi. Yarım altının fiyatları da benzer şekilde artış gösterdi; alış fiyatı 7800 TL'den 7840 TL'ye, satış fiyatı ise 8400 TL'den 8440 TL'ye yükseldi. Bu artışlar, küçük yatırımcılar için altın yatırımının hala cazip bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Teklik ve Gram Altın fiyatlarında güncel durum

Teklik altının alış fiyatı 15.600 TL'den 15.680 TL'ye, satış fiyatı ise 16.800 TL'den 16.880 TL'ye yükseldi. Grames altının alış fiyatı 38.850 TL'den 39050 TL'ye, satış fiyatı ise 41.850 TL'den 41.050 TL'ye yükseldi. Bu fiyatlar, büyük yatırımlar yapmak isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor.

Ata Lira ve Reşat Altın fiyatları

Ata lira ve Reşat altın da fiyat artışlarından nasibini aldı. Ata liranın fiyatı 16.000 TL, Reşat altının ise 16.200 TL alış ve 17280 TL satış olarak güncellendi. Bu tür altınlar, tarihi ve kültürel değeri nedeniyle de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

18 ve 14 Ayar Altın fiyatları

Daha düşük ayar altın fiyatlarında da artış gözlemlendi. 18 ayar altının gram fiyatı 1.660,00 TL, 14 ayar altının ise 1.330,00 TL olarak güncellendi.