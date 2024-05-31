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Anız yakana dekar başına 386 lira ceza; Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacak

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Yönetmelik ve kanunlara aykırı olarak anız yakanlara her dekar başına 386,79 TL idarî para cezası uygulanacak. Anız yakma olayı ormanlık alanlara yakın olması durumunda anız yakanın cezası 5'e katlanacak. Yani ormanlara yakın alanlarda anız yakanlar iki bin lira ceza ödeyecek.

Anız yakana dekar başına 386 lira ceza; Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacak mask
Anız yakana dekar başına 386 lira ceza; Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek, teknik elemanları ve çiftçileri eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini ve İlimiz hudutları dâhilin de; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Maddesinin (Ek:26/4/2006 - 5491/23 md.) “c” bendinde 'Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir' Açıklamasına göre 'ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir' hükmü ilimizde uygulanmayacak olup kontrollü anız yakılması dâhil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Anız yakana dekar başına 386 lira ceza; Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacak

Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacakAnız yakana dekar başına 386 lira ceza; Ormana yakın anız yakanın cezası 5'e katlanacak

Açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerince, hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler arttırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin ilgili Kurumlar ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütülecek. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar başına 386,79 TL idarî para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 (beş) kat artırılarak uygulanacaktır" denildi.

31 May 2024 - 00:00 - Güncel

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