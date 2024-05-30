- Spor

Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu: "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" büyük ilgi gördü

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun düzenlediği, teknoloji bağımlılığına karşı geleneksel oyunlarla dolu "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu: "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" büyük ilgi gördü mask
Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu: "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" büyük ilgi gördü
Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu: "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" büyük ilgi gördü
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasına ve çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Karaçayır Halı Saha Kompleksi'nde yapıldı. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti.

Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu:

Çocukların teknoloji bağımlılığına karşı bir adım

Günümüzde çocukların artan teknoloji bağımlılığını azaltmak ve onları aktif fiziksel etkinliklere teşvik etmek amacıyla düzenlenen şenlik, birçok öğrencinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilere, dayanışmayı ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri, kurallara uymaları, başkalarının haklarına saygı göstermeleri öğretildi. Ayrıca, çocukların teknolojik aletlerden uzaklaşarak doğal ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri hedeflendi.

Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu:

Geleneksel oyunlarla eğlence ve öğrenme bir arada

Şenlik kapsamında çocuklar, Yakantop, mendil kapmaca, yumurta taşıma gibi geleneksel Türk oyunlarını oynayarak hem eğlendiler hem de takım çalışmasının ve paylaşmanın önemini deneyimlediler. Bu oyunlar, çocuklara fiziksel aktivitenin yanı sıra zihinsel ve duygusal beceriler kazandırma potansiyeline sahip.

Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu:

Müdürler de şenlikteydi

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katılarak, çocukların bu özel gününde onlara destek oldular. Her iki müdür de şenliğin önemine vurgu yaparak, geleneksel oyunların çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdiler.

Toplumun desteklediği bir etkinlik

Bolu'daki bu şenlik, sadece çocuklar ve okullar tarafından değil, aynı zamanda yerel toplum tarafından da destekleniyor. Etkinlik, çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra yerel kültürün korunması ve aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Bolu'da toplumsal dayanışmanın ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir rol oynuyor.

 

# Türk, eğitim, çocuk

30 May 2024 - 16:32 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL