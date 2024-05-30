Bolu'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu: "Geleneksel çocuk oyunları şenliği" büyük ilgi gördü

Bolu, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasına ve çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Karaçayır Halı Saha Kompleksi'nde yapıldı. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti.

Çocukların teknoloji bağımlılığına karşı bir adım

Günümüzde çocukların artan teknoloji bağımlılığını azaltmak ve onları aktif fiziksel etkinliklere teşvik etmek amacıyla düzenlenen şenlik, birçok öğrencinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilere, dayanışmayı ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri, kurallara uymaları, başkalarının haklarına saygı göstermeleri öğretildi. Ayrıca, çocukların teknolojik aletlerden uzaklaşarak doğal ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri hedeflendi.

Geleneksel oyunlarla eğlence ve öğrenme bir arada

Şenlik kapsamında çocuklar, Yakantop, mendil kapmaca, yumurta taşıma gibi geleneksel Türk oyunlarını oynayarak hem eğlendiler hem de takım çalışmasının ve paylaşmanın önemini deneyimlediler. Bu oyunlar, çocuklara fiziksel aktivitenin yanı sıra zihinsel ve duygusal beceriler kazandırma potansiyeline sahip.

Müdürler de şenlikteydi

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katılarak, çocukların bu özel gününde onlara destek oldular. Her iki müdür de şenliğin önemine vurgu yaparak, geleneksel oyunların çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdiler.

Toplumun desteklediği bir etkinlik

Bolu'daki bu şenlik, sadece çocuklar ve okullar tarafından değil, aynı zamanda yerel toplum tarafından da destekleniyor. Etkinlik, çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra yerel kültürün korunması ve aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Bolu'da toplumsal dayanışmanın ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir rol oynuyor.