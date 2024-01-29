Makale Yazısı-

Kalp deniz, dil kıyıdır
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Hiç sevmiyorum kaba dili…

Siyaset yapan kişi, eğer çirkin bir dil ile konuşuyorsa, görüş olarak ister bana yakın olsun, ister uzak sevmiyorum.

Çıkıp da siyasete şiddet dilini sokuyorsa, kutuplaştırıyorsa, bölüyorsa, öfke kusuyorsa…

Ne derlerse desinler benim için hava.

Çünkü Hz. Mevlana’nın ‘Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa, kıyıya o vurur’ sözü aklımda.

***

Ben yaradılış olarak çok fazla sivri dilli değilim. Dolayısı ile başım çok fazla da belaya girmez.

Ol ki sivri dilli olsam, bunun çok fazlaca zararı olmaz.

Niye?

Etki alanım belli, üç veya beş kişi.

Ama…

Ülkemizde ister genel de ister yerelde siyasetin başını çekenler benim gibi değiller ki! Binlere milyonlara hitap ediyorlar.

Söyledikleri ile büyük kitleleri etkiliyorlar.

***

Siyasetin çirkin dili ile konuşanlar, vatanımın, milletimin, devletimin birliğine, dirliğine zarar veriyorlar.

Bizleri bölüp, bizleri birbirimize düşman ediyorlar, kutuplara ayırarak oy devşirmeye çalışıyorlar.

Sonra…

Bile bile bizleri birbirimize hasım yapanlar çıkıyorlar, pişkin pişkin kardeşlikten dostluktan, birlik beraberlikten bahsediyorlar.

Da…

Nasıl olalım?

***

Anne ile evladı beraberce yürürlerken, bir ara çocuk öne geçmiş, başlamış yan yan yürümeye.

Anne çocuğunun yürüyüşüne bakar, ’ 'Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum' diye sorar.
'Düzgün yürüsene! ' der.
'Pekâlâ, anne' der çocuk.  
 'Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim.'

Yahu muhteremler!

Birbirilerinize ağıza alınmayacak lafları söyleyenler, bizleri de etkileyenler sizler değil misiniz?

Siz önde gidenler olarak,  yan yan giderken bizlerden doğru yürümemizi hangi yüzle istersiniz?

***
Hz. Mevlana’nın, Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden’ sözünü anlamayanların yüzünden, kısık ateşte kin ve nefret eşliğinde pişirilen bu çirkin siyaset dili, yukarıdan aşağıya hepimizi etkiliyor.

Bizler etkilenmeyelim efendim.  

11. yüzyılda yazılan ilk Türkçe siyasetname olan Kutadgu Bilig’de devleti yöneten beylere,
“Esenlik dilersen, eğer kendine,
 Kötü söz söyleme, yön ver diline” tavsiyesi var.

Bu tavsiye doğrultusunda bugünkü yönetenlerimizden veya yönetmeye talip olanlardan güzel bir dil kullanmalarını isteyip, kendilerine ESENLİKLER dileyelim.

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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