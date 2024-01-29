Emeklinin gücü birlik olmada

Birkaç emekli manzarası anlatayım. Belki birilerinin dikkatini çeker de insafa gelirler.

Bir emekli 78 yaşında SSK emeklisi eşi ev hanımı, organize sanayide haftada üç gün işe gidiyor.

Bir başkasına bankaların önünde rastladım. Yaşı genç muhtemelen EYT li. Önceden tanıyorum, hal hatır sordum. İş arıyorum dedi, maaşım yetmiyor ek kazanç bulmam lazım dedi ve hükümetin emeklilere yaptığı zamları eleştirmeye başladı. Tabi ki o soruyu sordum. Oyunu kime verdin? Gülerek ampule verdim dedi. O zaman şikayet eme dedim. Ama eskiden bankaların önünde para olmadığı için kuyruk oluyormuş dedi. Şimdi de kuyruk var bankanın içinde dedim. Para bitince genel müdürlükten isteyip ertesi günü paranı alırsın dedim. Ama dedi devlet memurları maaşını alamıyormuş dedem öyle söylüyor dedi. Ben 39 yıl çalıştım daha bir ay maaşımı geç almadım dedim. Söyleyecek bir şey bulamadı. İkna oldu mu hayır ama kafasında bir soru işareti oluştu. Bu, aya dört şeritli yol yapacağız sözüne inanan gruptan idi.

Üçüncü örneğimiz en düşük maaşlı bir hanım, hanımın arkadaşı. İyi ki bir evi var kira derdi yok. Kızını evlendirecek düğün hazırlıklarında. Düşünebiliyor musunuz asgari ücretin de altında maaşıyla bu devirde düğün yapacak. Nereden tasarruf ederim diye düşünüyor. Evine soba kurmuş. Havalar biraz da mevsim normallerinin üzerinde gitti, soba ile ısınıyor. Doğalgaz masrafından kurtuldu. Ancak odun da para. Bir yanım köylü olunca arabamın arkasına odun doldurup biraz katkı sağladım. Duasını aldık.

Yukarıda anlattığım üç örnek ibret verici. Düşünün on bin lira maaş, evin yoksa yandın alacağın maaş kiraya yetmiyor. Hele bir de çoluk çocuğun okuyorsa, evlenecekse Allah yardımcın olsun. Emeklilerin tamamına yakını düşük maaşlı. 2023 Haziran itibariyle Türkiye’de 10.731.392 emekli, 4.476.395 kişi de dul, yetim, malul aylığı alan var. Toplamda 15.207.787 kişi. İki kişilik bir aile olarak düşünsek otuz milyon, nüfusun üçte biri. Bu kesimin ortalama geliri açlık sınırı kabul edilen 14 bin liranın altında.

Çalışanlar emekli olunca ne yaparım diye düşünüyor. Öğrenciler okulu bitirince ne yaparım diye düşünüyor, üniversite mezunları işsizlikten yakınıyor. Buna karşılık yöneticilerimiz ne yapıyor. Emeklilerin feryadına kulak tıkıyor. Milletin parasıyla dünyanın bilmem kaç ülkesine yardım ediyor, ülkesinden kaçan sığınmacılara milyarlar harcıyor. Kendi vatandaşının feryadını duymuyor. Kul hakkı işte budur. Kul hakkı illa bire bir hak yemek değildir.

Okulların yarı yıl tatili başladı. Mevsim dolayısıyla kayak merkezleri dolup taşıyor. Ben bilmiyorum gecelik konaklama ne kadar ama öyle sanıyorum ki bize göre astronomik bir ücrettir. Bir tarafta gününü gün edenler diğer tarafta geçimini sağlayamayan emekli ve dar gelirliler. Bu böyle sürdürülemez, Allah korusun sosyal patlamamı bekleniyor. Ekmek yoksa pasta yesinler mantığını bırakın artık.

Çözüm mü? Birlik olmada, birlikte hareket etmede. Eğer hükümetin karşısında güçlü bir dernek sendika yada başka bir sivil toplum kuruluşu olsa böyle kayıtsız kalamazlar.

Emekliler birlik olun, birlik olun, birlik olun…