Ortak değerlerimiz aşınıyor mu?

İnsanları sürü olmaktan çıkarıp nitelikli toplum haline getiren yani onları aile, kabile, aşiret, kavim haline getiren; sonunda da millet seviyesine yükselten ortak değerlerdir. Bir milletin bireyleri arasındaki ortak değerler ne kadar fazla ise eskilerin içtimai bünye dedikleri sosyal yapı o kadar güçlü olur. Bunun tersi ise yani ortak değerleri azalmış milletlerin bünyeleri zayıflar, büyük fırtınalara dayanma gücü azalır ve zaman içinde düşmanların zayıf noktalar üzerine yaptığı ısrarlı çalışmalar sonucu parçalanır, tarihin milletler mezarlığındaki yerini alır. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Günümüzde bu milletleri ancak bıraktıkları kalıntılarla biliyor, tesadüfen ortaya çıkan belgelerle tanıyoruz.

İnsan topluluklarını millet seviyesine yükselten ortak değerler birbirine çok yakın olsa da her milletin oluşumunda rolleri ve etkileri değişiktir. Milletimizin ortak değerleri din, dil, kültür, örf adet ve gelenekler, tarih (mazi), gelecek (ati), coğrafya (vatan) gibi öne çıkan ortak değerler başı çekmektedirler. Kan birliği başka milletlerin oluşumunda önemli olsa da Türk milletinin oluşumundaki rolü diğer ortak değerlerimiz seviyesinde değildir. Yani anayasal tarife göre Türk milletinin tarifi olmak değil, kabul etmekten geçmektedir. Atatürk’e göre Türk milletinin tarifi 1924 anayasasında tanımlıdır. Bu tanımda “ Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye ahalisine din ve ırk farkı gözetilmeksizin vatandaşlık itibariyle Türk denilir” denilmektedir. Halen yürürlükteki 1982 anayasasının 66. maddesine göre ise Türk’ün tarifi “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şeklinde yapılmaktadır. İki anayasada da kelimeler farklı olsa da mahiyeti itibariyle aynı millet tarifiyle karşılaşmaktayız.

Milletimizin en önemli ortak değerlerinden biri din (Müslümanlık) ise diğeri de dil (Türkçe) dir. Son yapılan araştırmalara göre nüfusun % 84’ dünün ana dili Türkçedir. Yani Türkçe öemli bir ortak değerimizdir. Onu korumak, zenginleştirmek ve dünyanın en zengin ve ifade kabiliyeti en güçlü dillerinden biri hal,ne getirmek başta devletimiz olmak üzere hepimizin ortak görevidir. Birleşmiş milletlerin hazırladığı raporlara göre dünyada en fazla insanın konuştuğu diller sıralamasında Türkçe beşinci sırada yer almaktadır. Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında ortak dilimiz ve değerimiz olan Türkçe maalesef ihmal edilmiş, Arapça ve Farsça öne çıkarılmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkçeye gerekli itibar sağlanmış ve milletimizin zengin, güçlü bir ortak değeri haline getirilmiştir. Son zamanlarda sokaklarda kulaklarımızı rahatsız eden ve anlamadığımız yabancı dillerin konuşulması milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü sarsacak bir seviyeye yükselmişse bu konuya bütün ilgililerin özenle eğilmesi gerekmektedir.

Millet bütünlüğünü oluşturan en önemli ortak değerimiz şüphesiz dinimiz İslâmiyettir. Kulaklarımızı dolduran bir istatistik rakam çok eskiden beri zikredilmektedir. O rakam da halkımızın %99 gibi büyük ekseriyetinin Müslüman olmasıdır. İstiklâl savaşından sonra yeni devletimiz kurulurken bu ortak değerimize çok dikkat edilmiş, Lozan antlaşması sonucu yapılan nüfus mübadelesinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk bu konuya önem atfetmiştir. İçimizdeki Hristiyanlar soyları Türk olsa da Yunanistan’a iade edilmiş, Balkanlardan Müslüman olmayan Türkler ülkeye kabul edilmemiştir.

Mezhep, tarikat ve cemaat farklılıkları olsa da Müslümanlık ortak paydasında milletimizin hemen hepsi birleşmektedir. Son zamanlarda bilhassa dış mihrakların mezhep farklılıklarını kaşıyarak millet bütünlüğümüzü hedef aldıkları görülmektedir. Milli birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan bu maksatlı ve ideolojik saldırılara bazı din adamlarımızın da katkıları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının kontrolünde olan camilerimiz bu tür zararlı çalışmaların merkezi gibi kullanılmaktadır. Bilhassa devletimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’e, onun “Ebediyyen yaşayacaktır” dediği cumhuriyete karşı maksatlı saldırılar artış göstermektedir. Osmanlı’yı ihya etmek, hilafeti yeniden kurmak gibi çoğumuzca delilik alâmeti sayılan girişimler artış göstermektedir. Son dönemde buna bir de şehitlerimiz ve onların milletimize mukaddes emaneti olan anne, baba, eş ve çocuklarına karşı saldırılar milli bünyemizde onulmaz yaralar açarken ortak değerlerimiz zayıflatılmaktadır. Bir gazetecinin şehit babasına “Ulan..”diye başlayan aşağılayıcı ve küfür mesabesindindeki hakaretleriyle, Diyarbakır’ın kulp ilçesindeki bir camide imamın Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Cuma Hutbesinden şehitlerle ilgili bölümü “tehdit ediliyorum” gerekçesiyle okumaması ve bunun farkına varan ilçe kaymakamının müdahalesi ve ondan sonraki gelişmeler bunun son örnekleridir.

Camilerimiz milli ve ortak değerlerimizin kılıfıdır. Her nasılsa buralara kadar uzanan kötü niyetli kişilere gerekli takibat yapılacağından emin olmalıyız. Toplumun kalbi olan bu kurumların bu türlü kirli işlere bulaştırma girişimleri elbette sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. Bu girişimlerin yaygınlık kazanması iktidar partisinin ve Diyanet işleri Başkanlığının tutumlarından cesaret aldığı apaçıktır. Bu tehlikeli deryalarda kulaç atanlar sonuçlarına katlanmak durumunda kalırlar. Ama milli birlik ve beraberliğimizin de onulmaz yara alacağı gerçeğini gözden kaçırmamalıyız.