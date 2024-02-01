Anayasızlaşma!

30/01/2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Anayasa’ya aykırılığı daha evvel iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş bir yargı kararı okunarak Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY’ın vekilliği düşürüldü.
Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü açıkça yok saymaktır.
Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren “anayasasızlaşma” sorunumuzun meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir.
Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı merciinin Anayasa’yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki, bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazılmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir.
Biz avukatlar hukukun üstünlüğü mücadelesine dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir.
Kimse unutmamalıdır ki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Akademik. - Ceren hanım, anayasa mahkemesi ne zaman ve kimler tarafından kurulmuştur? 1983 yılında darbeci kenan evren ve ekibi tarafından kurulmuştur değil mi? peki o zamana kadar bu ülke anayasızlaşmış olarak mı yürüdü? Memleket böyle böyle bürokrat cenneti haline gelmiş ve devam ediyor. Bir de denetçi ve müfettiş furyası var. Sayıştay, maliye , yargıtay, YÖK denetçileri gibi. Milli eğitim müfettişleri vergi müfettişleri. mali işlerle ilgili yaklaşık bir ihalede en az 10 tane görevli ve üye bulunmakta ve denetimciler olmuş işi evrak üzerinde denetliyor. Gittikleri kurumlarda gösterilen ikameti beğenmiyor ve daha başka yerlerde ikamet edip kendilerine araç tahsiside yapılıyor.. MEB müfettişleri ise okullara gidiyor meslekdaşlarını denetliyor. Peki be denetçileri kim denetleyecek? bunları yazın hapis cezası verilen bir şahsı niye vekil adayı gösterirsin? Bunu sorgulayın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.