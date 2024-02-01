Anayasızlaşma!

Akademik. - Ceren hanım, anayasa mahkemesi ne zaman ve kimler tarafından kurulmuştur? 1983 yılında darbeci kenan evren ve ekibi tarafından kurulmuştur değil mi? peki o zamana kadar bu ülke anayasızlaşmış olarak mı yürüdü? Memleket böyle böyle bürokrat cenneti haline gelmiş ve devam ediyor. Bir de denetçi ve müfettiş furyası var. Sayıştay, maliye , yargıtay, YÖK denetçileri gibi. Milli eğitim müfettişleri vergi müfettişleri. mali işlerle ilgili yaklaşık bir ihalede en az 10 tane görevli ve üye bulunmakta ve denetimciler olmuş işi evrak üzerinde denetliyor. Gittikleri kurumlarda gösterilen ikameti beğenmiyor ve daha başka yerlerde ikamet edip kendilerine araç tahsiside yapılıyor.. MEB müfettişleri ise okullara gidiyor meslekdaşlarını denetliyor. Peki be denetçileri kim denetleyecek? bunları yazın hapis cezası verilen bir şahsı niye vekil adayı gösterirsin? Bunu sorgulayın