Makale Yazısı-

Bolu’daki zorlu başkanlık yarışı ile ilgili siyasi bir analiz…
Cevat Özsoy

Cevat Özsoy

Partilerin başkan adaylarını belirlemesi aşamasında AK PARTİ ince eleyip sık dokuyor” başlıkla yayınladığımız yazı büyük ilgi gördü. Sosyal medyada Bir hayli paylaşılıp tıklama rekoru kırdı; hatta bazı okuyucularım teşekkür etti. Demek ki siyasi yazılar, diğer yazılara göre daha fazla ilgi görüyor.

  Biz yazılarımızda, mümkün mertebe, tarafsız olmaya, partizanlık yapmamaya çalışıyoruz. Öyle şahıslardan yana olmayıp, Bolu’nun menfaatlerini önemsiyoruz. Bu durum ise bu köşeye olan ilgiyi ve güvenilirliği arttırıyor.

 Konumuza dönersek,  AK Partinin kendilerince ince eleyip sık dokumanın neticesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Demirkol’da karar kılındı... Adaylık belirleme aşamasında, belediyecilikte Marka olmuş Hemşerimiz Veysel Tiryaki ismi dolaşıma girdi; ama kendisine yapılan Bolu Başkan adayı olması tekliflerine sıcak bakmaması nedeniyle, bir başka başarılı ve sevilen isim Dr. Demirkol öne çıktı.

Artık, Bolu’da seçimlerin CHP adayı mevcut Başkan Tanju Özcan, AK parti adayı Dr. M Emin Demirkol ve MHP adayı İlhan Durak arasında geçecek gibi görülüyor. Bu isimlerin yanında, Bolu’nun siyaset arenasında hep var ola gelen Mensur Şen’in İYİ PARTİ adayı olarak adaylığını açıklaması, Bolu ‘da kıyasıya bir yarışın olacağını gösteriyor. Diğer adaylar ise kazanmaktan daha ziyade, kendi partilerinin güçlerini test etmeyi düşünüyorlar.

Bu mevcut adayların her biri şehrimizi, dolayısıyla bizleri yöneltmeye talipler.

Elbette bu zorlu yarışın kazananının yanına kayıp edenleri olacaktır.

Biz böylesi önemli seçimde, Yetenekli ve liyakatli olanın yanında, dürüst olup para ve iş yönetimini iyi bilen, insanların gönlünde taht kurup, gök kubbe de hoş bir ses bırakacak kazansın diyoruz ki, böylece “Bolu kazanmış” olsun.

 Bugüne dek seçimi kazandıktan sonra, tüm vaatlerini unutanları gördük. Maalesef, Para konusunda seçilen birçok başkanın imtihanı kayıp ettiğine de şahit olduk. Artık böyle olmamalı…

Elbette partiler arasında kıyasıya bir rekabet olacaktır; ama seçimler meydan muharebesine dönüşmemelidir. Halkımız ideolojik tartışmalara değil, hizmete susamıştır. Adaylarımız öncelikle işe nereden başlayacaklarını, nasıl bir Bolu hayal ettiklerini açık bir şekilde anlatmalıdırlar.

Bolu’da 17 yıldır görev yaptığını söyleyen emekli bir hakim,”  ben bu uzun zaman zarfında Bolu’da öyle gözle görülür büyük bir değişiklik görmedim” dediğinde, kendisine hak verdim. Adaylarında bu tespiti dikkate almalıdırlar.

Artık Bolu bu makûs talihini yenip, hak ettiği yere gelmenin zamanı gelmiş, geçiyor bile...

Böylesi güzel temenniden sonra, Başkan adaylarına başarılar dilerken, kazanmalarının da hiç de kolay olmadığını, birçok handikaplarının bulunduğu belirtmek isterim.

 Kısaca değinmek gerekirse, Başkan Tanju Özcan’ın arkasında,  Bolu’da üç dönem başkanlık yapan Başkan Yılmaz’a karşı, doğal olarak, biriken tepki ve değişim oyları yok. Bilakis geçmiş beş yılın sınavı var. Ve yine önceki seçimde kendisini destekleyen partilerin her biri de kendi adayları ile sahnede… Artık klasik CHP seçmeni ile baş başa…

AK Parti Başkan adayı M. Emin Demirkol ilk defa siyaset arenasında… Bir manada kurtlar sofrasında yer bulmaya çalışacak… Kendisi destekleyen sivil toplum örgütlerin yanında, Bolu parti teşkilatlarının, aynı şekilde, güçlü desteğini alabilecek mi? Bunun yanında halkın ekonomik zorlukları da işin cabası…

 MHP Milletvekilliğini kazanmakla kendilerine olan güven arttı; ama Bolu merkezdeki oyları, diğer partilerin oylarına göre, pekte yüksek değil... Başkan adayı İlhan Durak, partisinin güçlü desteği ve reklamlarla kendisini seçmene tanıtmaya çalışsa da, geçmişe dönük Bolu’da bir hikâyesi yok…

İYİ Parti Başkan adayı Mensur Şen Bolu siyasetinde epeydir var olmasına rağmen, Partisinin kuruluşundan itibaren yaşadığı gelgitler, partinin siyasi yelpazede yer bulmasını engelledi. Onun için Mensur Bey’in işi oldukça zor…

İşte tüm bu zorlukları aşarak başkanlığı kazanan kim olursa olsun, bize de tebrik edip, alkışlamak düşer…

Kalın sağalacakla…

Günün sözü:

Her sırtını sıvazlayanı dost bilme

Belki bıçaklayacak yer arıyordur. Hz. Ali

 

 

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Yazar Cevat Özsoy - Mesaj Gönder

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cavit - Hiç kimse kusura bakmasın.

Emekli Hakim Beye katılmıyorum. Hakim Bey Bolu'nun eski halini bilmediği için öyle düşünüyor olabilir.

Rahmetli İzzet Baysal sayesinde Bolu bir şehir görünümüne kavuştu. Eyvallah.

Ancak, Alaattin Başkan sayesinde Bolu bir il görüntüsüne kavuştu.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 15:36

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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