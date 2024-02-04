İkisi bir ara da diyorum,

Ne demek istiyorum?

Anlatayım,

Anlatayım ama biraz derinden girmek istiyorum konuya…

Ligin ilk dört haftasına dönelim,

Fikstür gereği üç içerde, bir dışarıdaydık,

N’oldu?

İlk hafta Adana’ya içerde yenildik,

Bandırma ile dışarda berabere kaldık,

Üç ve dördüncü haftalar da Urfa ve Keçiören’le içerde berabere kaldık.

Özet;

İlk dört hafta,

Üç içer de, bir dışarıda,

Toplam da üç puan alabildik…

İkinci yarı başladı,

İlk dört hafta,

Bir beraberlik, üç galibiyet,

Toplamda on puan aldık…

Üçe on,

Borsa bile bu oranı vermiyor,

Mübarek kripto para…

Neyse, uzatmayalım,

Mutluyuz da,

Yanlışları da, doğruları da görelim…

Doğrular;

İlk yarının yanlış oyuncuları gönderildi bu doğru bir karar oldu,

Yanlışlar,

Gönderilen yanlış oyuncuların yerine gelen doğru oyuncular şımartılıyor gibi,

Ne alaka diyeceksiniz?

Katkı yapmıyorlar mı diyeceksiniz?

Katkılarını daha yazımın başındaki tespit de belirttim,

Demek istediğim şu,

Uç nokta da, nazik bir zamanda kazandığın bir penaltı atışını yeni gelmiş bir oyuncuya kullandıramazsın,

Bu kesinlikle yanlış bir hareket,

Neyse ki bir penaltı atışı daha kazandık da durum düzeltildi…

Gelelim başlığa,

Aslında yazımın içinde cevabı var ama bir daha açıklayayım,

Urfa maçı sonrası yazı yazamamıştım,

Ankara’dan da üç puan alarak iki yazımı birleştiririm diye düşünüyordum,

Öyle umuyordum,

Aynen düşündüğüm gibi oldu,

Ben ikisi bir arada diyorum,

Urfa ve Keçiören,

İkisi bir arada,

Siz isterseniz Bandırmayı da katın üçü bir ara da olsun,

Afiyet olsun….

Ağzımızın tadı bozulmasın…