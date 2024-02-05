Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi kaplıcaya gitmiştim. Herhalde su kaçırmış olmalıyım ki bizim kulakların ikisi de yine tıkanmış.

Randevu almak için ‘ İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ sayfasına girdim, Mehmet Altunay Hoca’mın muayene günü değilmiş.

Ne yapalım şimdi, gün de böyle geçmezdi ki. Köroğlu ünitesine gittim, sıram gelince de içeriye girdim. Serkan Kurnaz hocam kulaklarıma baktı, birini açtı; diğerini ise 10 gün sonraya bıraktı.

***

Kulağımın biri tıkalı olmasına rağmen gözlerim maşallah iyi. Dönüşte ağır ağır giderken yeni yapılan Kültür İlkokulu’na takılıp kaldı gözlerim. Daha öncede burası ile ilgili bir yazı yazmış yapılan bir yanlışlığı tarihe not düşmüştüm.

O yanlış neydi?

Çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim görmeleri için devletimiz kocaman bir okul yapmıştı.

Ama

Yıl da yaklaşık 178 gününü, 935 saatini okulda geçirecek olan 700 - 800 öğrencinin, enerjilerini boşaltacakları, oynayacakları oyunlar ile çaktırmadan hayat dersi alacakları, kısacası ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlayacak olan bahçeden yoksun bırakmışlardı.

***

Okulu yıkıp yeniden yapacak halimiz yok. Bu hali ile kabullenip, evlatlarımızı oyunlardan, bahçede yapılacak etkinliklerden mahrum bırakacak halimizde…

Ne yapalım?

Çözüm yolu arayalım!

Bulabilir miyiz?

NİYETLENİRSEK, İSTERSEK, öğrencilerimizin dertlerini de DERT EDİNMİŞSEK, en önemlisi bu konu da SAMİMİ isek bulabiliriz.

***

Daha önceki Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz bu caddeyi genişletmek için Kültür İlkokulu’nun bahçesinden epeyce yer almış, aldığı yere de bisiklet yolu yapmıştı.

Da…

Bu yolu kullanan yok.

Niye?

Kamusal alanlardan yol için yer alınmış, özel mülkiyetlere dokunulamamıştı. Bir bisiklet sürücüsünün, D100 Karayolu’nu olduğu yerden Tapu Müdürlüğü’ ne Şehitler Caddesi üzerinden bisiklet kullanarak gidebilmesi mümkün değil. Yapılan bisiklet yolu kesik kesik, devamlılığı yok.

Yani ‘Dostlar alışverişte görsün’ derler ya aynen öyle.

***

İş edindim bu alanı iyice gezdim. Eğer okulun önünde bulunan KULLANILAMAYAN BİSİKLET YOLU kaldırıma, kaldırımda okulun bahçesine dâhil edilip, okula tekrar geri verilirse, Kültür İlkokulu’nun bahçesi biraz daha genişleyebilir.

Yaparlar mı bilemem. Ben yazma hakkımı kullanarak, bana göre yapılmış olan bir yanlışlığı, Üstat Necip Fazıl’ın, ‘Tohum saç, bitmezse toprak utansın! / Hedefe varmayan mızrak utansın!’ dizelerinden esinlenerek, aklımca çözüm de üreterek, Bolu tarihine arşiv değeri olsun diyerek bir tohum saçtım.

Gerisini toprak ve mızraklara bıraktım.

04.02.2024

Muharrem Demirel