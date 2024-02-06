Rüzgâr eken fırtına biçer

Bir siyasetçinin en büyük rakibi geçmişidir. Geçmişte yaptığı konuşmalardır. Siyasetçinin hiçbir rakibi onu, geçmişte yapmış olduğu konuşmaları kadar yıpratmaz, yıpratamaz. O nedenle bir siyasetçi çok konuşmamalı, konuşurken kontrolü elden bırakmamalıdır. Bu ölçüyü kaçıran siyasetçiler ya kısa süre içinde “yanlış anlaşıldım” “benim maksadım o değildi” diye çark ederler, ya da dürüstçe kamuoyundan özür dilerler. Bunun istisnası yoktur.

Cumhuriyetimizin son çeyrek yüz yılına damgasını vuran siyasetçi kuşkusuz cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Her gün konuşan, çokça konuşan ve konuşmaktan hiç bıkmayan bir siyasetçi olduğu bütün özelliklerinin önündedir. Aslına bakarsanız o da yukardaki genel kuraldan kendini kurtaramayanlardandır. Son yirmi beş yıllık konuşmaları sıraya konularak gündeme getirilse başkalarının onu yıpratmasına gerek bile kalmaz. Dün söylediklerinden nasıl çark ederek yüz seksen derece aksini söylediğine bugün şahit olabiliriz. Onun diğer siyasetçilerden farkı geçmişine gözünü yumması, söylediklerini dikkate almamasıdır. Siyasi hayatında birbirini tekzip eden ve söyledikleriyle tenakuza düşen ikinci bir siyasetçimiz yoktur.

Geçtiğimiz hafta Diyanet Akademisinin ilk mezunları için yapılan törende irad ettiği konuşma bunun en güzel örneklerinden biridir. Siyasetçilerimizin bu konuşmada üzerinde buluştukları ortak nokta haklı olarak şeriat konusuydu. Bu konunun üzerinde ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel, İyi Parti genel başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere bazı siyasi liderlerimiz itirazlarını kamuoyuyla paylaştılar. Konu üzerinde en kapsamlı değerlendirmeyi ise ATA PARTİ Genel Başkanı Sayın Namık Kemal Zeybek yaptı. Onların yaptıkları bu değerlendirmelerle kamuoyunun yeteri kadar aydınlandığını sanıyorum. O nedenle ben konuşmanın bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bence önemli bir konuya daha işaret etti. Konuşmasında bir tehdit ve tehlike olarak gördüğü “İslâmsız Türklük” akımından şikâyet etti. Bunun mukaddes dinimiz için tehlikesini dile getirdi ve “ Türk demek Müslüman demektir. Müslüman olmayanlar Türklüklerini de kaybetmiştir” anlamında özetlenen bir konuyu dile getirdi. Akademiyi bitiren din adamlarına görevleri sırasında bu konuya dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konunun tarihi gerçeklerle uygunluğu meselenin uzmanları tarafından elbette tartışılır, tartışılması da gerekir. Dünyada Müslüman olmayan Türkler var mı? Bunlar gerçekten Türklüklerini kaybettiler mi? Bu konu tarihçilerin araştırmasına açık konulardır. Ancak Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuşması konuyla ilgili daha önce yaptığı konuşmalar dikkate alındığında iyiye evrilmiş faydalı bir konuşma olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımızın ilk dönemlerinde Türklüğe şaşı baktığı hepimizin malumudur. Ben bu konularda bu köşede onlarca yazı yazdığımı ve yanlışlardan dönülmesi gerektiğini ifade ettim.

Sayın cumhurbaşkanımız “Ben Gürcü’yüm, karım da Arap’tır” derken ne kadar konuyu kaşıyıp kanattığını, kendisine bir toplantıda Türklükle ilgili soru soran gençlere babasının verdiği cevabı salık vererek “Müslümanım deyin geçin” teklifinin ne derece sakıncalı ve tehlikeli olduğunu belirtmiştim. Cumhurbaşkanının o günden bu yana olumlu mesafeler aldığını memnuniyetle anlamış bulunuyorum. Bu önemli bir gelişmedir. Ancak bir devrin din adına Türklüğe karşı gösterilen tavrın bir toplumsal tepkisini de normal karşılamak gerekir. Gençlerimizde “Türklükte ne oluyormuş, Müslümanlık yetmez mi?” gibi söylemlerin; bir tarihte oluşturulmaya çalışılan “Türksüz bir Müslümanlığa” fıtri bir tepkisi olması doğal bir sonuçtur. Bu konuyu iç ve dış düşmanların istismarına açık hale getirenler ve İslâm adına Türklüğe cephe oluşturanlar, tarihin kendilerine yükleyeceği ağır faturadan asla kurtulamazlar.

“Türklük kaderimiz, din tercihimizdir” Türklük bir kabul değil, Allah’ın (C.C.) bir takdiri ve üzerimizdeki mührüdür. Din adına Türklüğün asırlarca horlanmasının elbette bir tezahürü olur. İnsanın kendini yaratanın bir lütfu olan ırki varlığı, ırkçılık ve faşizm olarak yargılanırsa böyle yadırganacak sonuçlarla elbette karşılaşmak mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanım! Zaman içinde din ve milliyetin kucaklaşıp tarihin en müstesna beraberliğine beşiklik etmesi, hitap ettiğin din adamlarına nasip olur. Eğer din adına bu konuda bir tehdit hissediliyorsa bu geçmişteki özensiz ve çok kaba davranışların günümüze intikal eden tortuları ve tezahürleridir. Hoş karşılamıyorum ama olay, atalarımızın nice bin yılların imbiğinden süzülerek gelen şu doğru sözün günümüzdeki açık ispatıdır. “Rüzgâr eken, fırtına biçer”

Not: Önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.