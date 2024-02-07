Yalnız adam

Siyasi Parti Teşkilatlarında görev alanlar, seçim dönemlerinde gerek milletvekilliğine, ve gerekse Belediye Başkanlığı ile İl Genel.Meclis Üyeliklerine aday olmak isterler. Bu da onların en doğal haklarıdır. Zira siyasi faaliyetlerde hem emek hem de zaman harcarlar. Bunun karşılığında da yükselmek isterler.

Teşkilat mensupları olağan dönemlerde partiyi ayakta tutmak için mücadele ettikleri halde seçim dönemlerinde aday yapılmayıp dışarıdan başka biri aday yapılınca hayal kırıklığına uğrarlar. Bazıları bu hayal kırıklığının etkisiyle açıkça tavır koyarken bazıları da açıkça tavır koymak yerine pasif direnişe geçerler. Yani çalışıyormuş gibi yaparlar ama çalışmazlar. Hatta kendi partilerinin adayının kaybetmesi için rakiplere destek verirler.

Bunun örnekleri ulusal siyasette görüldüğü gibi Bolu'da da görülmüştür. Her ne kadar Fatih Metin teşkilatlardan gelse de sürekli dayatıldığı için 2019 Yerel Seçimlerinde aday yapılınca hoşnutsuzlukla karşılanmış, seçim çalışmalarında yalnız bırakılmış ve Tanju Özcan karşısında kaybetmesi için elden gelen yapılmıştır. 2023 Genel Seçimlerinde Bolu İl Teşkilatı içinden aday olmasına rağmen, daha önce iki dönem milletvekilliği yapmış Yüksel Coşkunyurek'in yeniden dayatılarak aday yapılması iki milletvekilliğinin kaybına yol açmıştır. Küskünler yer altından gereken dersi vermişlerdir.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için daha önce teşkilatlarda görev almayan, Eski İl Sağlık Müdürü Doçent Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Genel Merkez'deki klik tarafından Bolu Belediye Başkan Adayı yapılması, teşkilat içerisinde yine aynı etkiyi göstermiş gibi görünüyor. Demirkol'un seçim çalışmaları tatsız, tuzsuz ve heyecandan uzak bir performans sergiliyor.

Etrafındaki ekibe baktığımız zaman Demirkol'un da yalnız bırakıldığı gözlemlenmektedir. Seçim konuşmalarındaki acemilik ve tutarsızlıklar, sloganların zayıflığı Demirkol'un profesyonel olmayan, aceminin de acemisi bir ekiple calıştığıdır. Muhammed Emin Demirkol için paradoks olan şey, bazı isimleri yanında taşısa kaybetme riski büyük, taşımasa teşkilat bütünlüğünden yoksun ve yalnız bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunun farkında olan Muhammed Emin Demirkol, edindiğim bilgilere göre bazı eski üst düzey teşkilat mensuplarından sahaya inmelerini ve kendisi ile birlikte seçim çalışmalarına katılmalarını istedi. Ancak zaten küskün olan bu isimler bu teklifi reddettiler.

Gelinen noktada AK Parti Bolu Teşkilatı için en doğru aday olan Muhammed Emin Demirkol, kendisi dışındaki hesaplaşmaların kurbanı olmak üzeredir. Her ne kadar İl Başkanı Suat Güner, kafasından uydurduğu anketlerde Tanju Özcan'ı geçtiklerini iddia etse de sahadaki gerçekler bu iddiayı çürütüyor. Muhammed Emin Demirkol'un yeniden bir değerlendirme yaparak profesyonel bir ekip kurması kanaatimce yararına olacaktır.