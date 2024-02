Mutlu ve sağlıklı bir şehir nasıl olmalıdır ?

Mutluluk insan refahının önemli bileşeni kabul edilir.

Yerkürede her yıl yenilenen mutlu kentler anketleri ,dereceye giren şehirlerin farkındalıklarını araştırmamıza yol açmakta.

Bazı kanıtlara göre;Batılı ülkelerdeki ortalama mutluluk seviyelerinin son 73 yılda (1950 ‘den bu yana) iyileşmediğini göstermektedir.

Şehir ve planlaması esasen karmaşık bir sistem gözüküyor.

Herhangi bir şehrin fiziksel ve sosyal çevresi, sakinlerinin refahını şekillendiren karmaşık sisteme katkıda bulunan faktörlerden yalnızca ikisi olmakta.

Şehirlerde ruh sağlığı sorunları, oluşmuş toplam hastalık yükünün üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Mutlu ve akıllı şehirler listesinde derecelere giren Avustralya’da akademisyenlerden Sophie Pringle (2018) instagramda mutlulukla ilişkilendirilen görselleri araştırmış ve bunu dört hastag kullanarak değerlendirmiştir.Genel olarak tamamen kentsel alanların özelliklerini sergileyen 196 görüntüye kadar daraltmıştır. Dört hastag : şehir mutlu,mutlu şehir,mutluluk şehri, şehir mutluluğu.Bu hastaglardan biriyle etiketlenen fotoğrafların sürekli olarak belirli tasarım öğelerini içerdiği saptandı.Bunlar şunlardır:

.Boş alan

.Doğal unsurlar (bitki örtüsü,kum,kayalıklar)

.Tarihi ve miras binaları

.Renk

.Orta yoğunluklu binalar (6 kata kadar)

.Su

.Dikey yerine yatay binalar

Demografik ve coğrafi konumdan bağımsız olarak aynı özellikler defalarca ortaya çıktı.Bu sonuç,mutluluğu artıran evrensel kentsel özelliklerin olabileceği fikrini desteklemektedir.Daha sonra bu özellikler, Avustralya’da Brisban şehrindeki sakinler üzerinde çevrim içi bir ankete sokuldu.En yaygın mutluluk açık boş alan( % 86) ve doğal ışıkta (% 81) belirlendi.

ŞEHİRLERİN KAMUSAL ALAN FARKINDALIKLARI

Kalkınma ve planlama öğretim üyelerinden Haim Yacobi( 2024);

“Sağlıklı şehirler, sıkıcı ve heyecan verici binalar meselesi değil,daha iyi kamusal alan yaratma meselesidir” başlıklı makalesinde konuyu bu açıdan ele almıştır.

1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) sağlıklı şehirler girişimine katıldıktan sonra Kopenhag (Danimarka ) bütünsel bir kentsel politika geliştirdi. Bunlar; yürünebilir sokaklar,toplu taşıma,çeşitli barınma fırsatlarını, topluluk fikirleri etrafında daha belirgin sosyal politikaları ve sigara kontrolunu teşvik etmek için vergilendirmeyi içeriyordu.40 yıl sonra Kopenhag dünyanın en sağlıklı şehirlerinden biri olarak kabul edilmeye devam ediyor.

Araştırmaya göre ; mimarlık ne kadar ilginç olursa olsun yoksullukla, sosyal dışlanmayla , halk sağlığıyla tek başına mücadele edemez.Yapılı çevrenin bir bütün olarak nasıl şekillendiği çok önemlidir.Kamusal alan ve alt yapının meta olarak değil,kamusal mal olarak görülmesinden herkes yararlanmalıdır.Ve bu sonuçların kentsel dönüşüm projelerinde ve gelecekteki kentsel alanların tasarlanmasında dikkat edilmesi temel unsurlardandır.

Şehir planlamacılarının kentlilerin mutluluğunu denklemin bir parçası olarak hesaba katmaları önemi bir kez daha kesinleşmiştir.

Kaynaklar: Haim Yacobi (2024) : Healty cities arenta question of boring or exciting buildings but about creating better public space . The conversation.uk.

Sofie Pringle (2018): Look up happcity and here’s what you’ il find.The Conversation.com.