Makale Yazısı-

Mutlu ve sağlıklı bir şehir nasıl olmalıdır ?

Suat Tosun

Suat Tosun

Mutluluk  insan refahının önemli bileşeni kabul edilir.

Yerkürede her yıl yenilenen  mutlu kentler anketleri ,dereceye giren şehirlerin farkındalıklarını  araştırmamıza yol açmakta.

Bazı kanıtlara göre;Batılı ülkelerdeki ortalama mutluluk seviyelerinin son 73 yılda (1950 ‘den bu yana) iyileşmediğini göstermektedir.

Şehir ve planlaması esasen karmaşık bir sistem gözüküyor.

Herhangi bir şehrin fiziksel ve sosyal  çevresi, sakinlerinin refahını  şekillendiren  karmaşık sisteme katkıda bulunan faktörlerden  yalnızca ikisi  olmakta.

Şehirlerde ruh sağlığı sorunları, oluşmuş toplam hastalık yükünün üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Mutlu  ve akıllı şehirler  listesinde derecelere giren Avustralya’da akademisyenlerden Sophie Pringle (2018) instagramda mutlulukla  ilişkilendirilen görselleri araştırmış ve bunu dört hastag kullanarak değerlendirmiştir.Genel olarak tamamen kentsel alanların özelliklerini sergileyen  196  görüntüye kadar daraltmıştır. Dört hastag : şehir mutlu,mutlu şehir,mutluluk şehri, şehir mutluluğu.Bu hastaglardan  biriyle etiketlenen fotoğrafların sürekli olarak belirli tasarım öğelerini içerdiği saptandı.Bunlar şunlardır:

.Boş alan

.Doğal unsurlar (bitki örtüsü,kum,kayalıklar)

.Tarihi ve miras binaları

.Renk

.Orta yoğunluklu binalar (6 kata kadar)

.Su

.Dikey yerine yatay binalar

Demografik ve coğrafi konumdan bağımsız olarak aynı özellikler defalarca ortaya çıktı.Bu sonuç,mutluluğu artıran evrensel kentsel özelliklerin  olabileceği  fikrini  desteklemektedir.Daha sonra bu özellikler, Avustralya’da Brisban şehrindeki sakinler üzerinde çevrim içi bir ankete sokuldu.En yaygın mutluluk  açık boş alan( % 86) ve doğal  ışıkta (% 81) belirlendi.

ŞEHİRLERİN  KAMUSAL  ALAN  FARKINDALIKLARI

Kalkınma ve planlama öğretim üyelerinden  Haim Yacobi( 2024);

“Sağlıklı şehirler, sıkıcı ve heyecan verici binalar meselesi  değil,daha iyi kamusal alan yaratma meselesidir” başlıklı makalesinde konuyu bu açıdan ele almıştır.

1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) sağlıklı şehirler girişimine katıldıktan sonra  Kopenhag (Danimarka ) bütünsel   bir kentsel politika geliştirdi. Bunlar; yürünebilir sokaklar,toplu taşıma,çeşitli barınma fırsatlarını, topluluk  fikirleri etrafında daha belirgin  sosyal politikaları  ve sigara kontrolunu  teşvik etmek için  vergilendirmeyi  içeriyordu.40 yıl sonra Kopenhag  dünyanın en sağlıklı şehirlerinden  biri olarak  kabul edilmeye  devam ediyor.

Araştırmaya göre ; mimarlık  ne kadar ilginç  olursa olsun yoksullukla, sosyal dışlanmayla , halk sağlığıyla tek  başına mücadele edemez.Yapılı çevrenin bir bütün olarak nasıl şekillendiği  çok önemlidir.Kamusal alan  ve alt yapının meta olarak değil,kamusal mal olarak görülmesinden herkes  yararlanmalıdır.Ve bu sonuçların kentsel  dönüşüm projelerinde  ve gelecekteki kentsel alanların  tasarlanmasında  dikkat edilmesi  temel unsurlardandır.

Şehir planlamacılarının  kentlilerin mutluluğunu  denklemin bir parçası olarak hesaba katmaları önemi bir kez daha kesinleşmiştir.

Kaynaklar: Haim Yacobi (2024) : Healty cities  arenta  question  of boring or exciting  buildings  but  about  creating  better public  space . The conversation.uk.

Sofie Pringle (2018): Look up happcity and here’s what  you’ il find.The Conversation.com.

 

 

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