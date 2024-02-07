Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti…

Büyük depremin üzerinden tam bir yıl geçti.

Yaralar kapanmadı. Acılar dinmedi. İnsanlar acı çektiğinde, sevdiği insanları toprağın altına koyduğunda zaman o insanlar için geçmez, hayat durur.

Geçen yıl bugün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 11 il etkilenmiş, resmi rakamlara göre 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha çok sayıda kayıp olduğunu hepimiz biliyoruz. Binlerce aile çocuklarının kaybolduğu, yaşıyorlar mı öldüler mi bilmediklerini söyleyerek yetkililere bulunması için yalvarıyorlar.

Depremzedeler evsiz-barksız, üstsüz-başsız, ışıksız-gazsız koca bir yıl geçirdiler. Ama nasıl geçirdiler?

Hemen hemen her gün yaralarının sarılmak yerine tekrar tekrar kanadığı, ıstırap dolu, mutsuz ve çaresizce geçen 12 zalim ay.

Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acıyı çeken biliyor. Bu geçen bir yıldan sonra bölgede değişen bir şey var mı? Yok. Her şey günden güne daha kötüye gidiyor. Hala derin bir ıstırap ve akan gözyaşları var. Depremzedelere edilen bir sürü vaat var. Hangisi yerine getirildi. Hiçbiri.

Şimdi yerel seçimlere bu kadar az zaman kalmışken depremzedelere siyasetçiler yine yeniden tonla vaatlerde bulunuyorlar. Peki ben soruyorum size hangi yüzle?

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın…