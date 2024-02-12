Başkanımız, bahçeye sığmıyoruz

Geçtiğimiz hafta ki yazımda, Kültür İlkokulu’nun bahçesinin küçük olduğunu, öğrencilerimize yetmediğini ifade etmiş, kendi aklımca çözümde üretmiştim.

Sosyal medya da dolaşırken, Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın bir paylaşımı çıktı karşıma.

Sayın Başkanımız Kültür İlkokulu’na gitmiş, bu yazının üzerine başkanımızın okula gitmesine sevindim.

De…

Kuruntuya kapılmışım.

Sayın Başkanımız, Bahçelievler pazarında dolaşırken Tuğba Derin Özdemir evladımız ile karşılaşmış. Öğrencimiz kendisini okula davet etmiş.

Yani

Gitme sebebi, benim yazım değilmiş.

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Paylaşıma baktığımda öğrencilerin kendisine göstermiş oldukları sevgi seli öyle güzel ki, Sayın Başkan’ın onların seviyesine inmesi ise bir ayrı güzel.

Hoş karşılanmış,

Hoş ağırlanmış,

Gördüğüm kadarı ile öğrencilerin tezahüratları ile de uğurlanmış.

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Sayın Tanju Özcan Bolu’muzun seçilmiş belediye başkanı, eğitim ve öğretimi aksatmamak kaydı şartı ile gitmek hakkı.

Yerel seçim öncesinde diğer partilerin adayları nasıl ki, devlet kurumlarını ziyaret ediyor, hiçbir zorlukla karşılanmıyorlarsa; Sayın Belediye Başkanımızın da bir okul ziyareti yapması gayet normal.

Kaldı ki çocuklardan oy isteyecek hali de yok.

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Tuğba kızımız, sınıf başkanlığı seçimi için arkadaşlarından destek isterken ‘Seçilirsem Tanju Başkan’ı getireceğim’ diyerek bir vaatte bulunmuş.

Vaadini de yerine getirmiş.

Tuğba’nın davetine icabet eden Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan okulumuza kadar gelmiş iken keşke bu büyük fırsatı değerlendirebilseydik.

800 öğrenciyi okulun küçücük bahçesinde toplayıp, ‘Başkanımız görüyorsunuz, bahçeye sığamıyoruz. Bizim bahçemizden alınan alanı geri veriniz’ diyebilseydik.

Diyebilir miydik?

Eğer benim gibi oturduğumuz yerden bilgisayarın klavyesi marifeti ile bir köşe yazısı yazıyor olsaydınız, diyebilirdik.

Ama

Bolu’muzun gerçeklerini düşününce, ‘Atlar tepişir, arada eşekler ezilir’’ atasözü aklımıza gelince…

Aaaa!

***

Kültür İlkokulu’nun Kıymetli Velileri!

Avusturyalı Franz Grillparzer’ in güzel bir sözü var, der ki; ‘Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez.’

Şu an için sizin elinizde bir seçim fırsatı var, açmak için de anahtar…

Başkan adayları kapınıza oy için gelecekler. Bu konuyu dillendirseniz, ‘Okulumuzun bahçe sorununu çözünüz’ deseniz.

Çünkü

Sizler, 800’ e yakın öğrencinin velisi olarak en az 1600 oy edersiniz.

Bu fırsatı ganimet olarak değerlendirseniz!

11.02.2024

Muharrem Demirel