Makale Yazısı-

Başkanımız, bahçeye sığmıyoruz
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Geçtiğimiz hafta ki yazımda, Kültür İlkokulu’nun bahçesinin küçük olduğunu, öğrencilerimize yetmediğini ifade etmiş, kendi aklımca çözümde üretmiştim.

Sosyal medya da dolaşırken, Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın bir paylaşımı çıktı karşıma.

Sayın Başkanımız Kültür İlkokulu’na gitmiş, bu yazının üzerine başkanımızın okula gitmesine sevindim.

De…

Kuruntuya kapılmışım.

Sayın Başkanımız, Bahçelievler pazarında dolaşırken Tuğba Derin Özdemir evladımız ile karşılaşmış. Öğrencimiz kendisini okula davet etmiş.

Yani

Gitme sebebi, benim yazım değilmiş.

***

Paylaşıma baktığımda öğrencilerin kendisine göstermiş oldukları sevgi seli öyle güzel ki, Sayın Başkan’ın onların seviyesine inmesi ise bir ayrı güzel.

Hoş karşılanmış,

Hoş ağırlanmış,

Gördüğüm kadarı ile öğrencilerin tezahüratları ile de uğurlanmış.

***

Sayın Tanju Özcan Bolu’muzun seçilmiş belediye başkanı, eğitim ve öğretimi aksatmamak kaydı şartı ile gitmek hakkı.

Yerel seçim öncesinde diğer partilerin adayları nasıl ki, devlet kurumlarını ziyaret ediyor, hiçbir zorlukla karşılanmıyorlarsa; Sayın Belediye Başkanımızın da bir okul ziyareti yapması gayet normal.

Kaldı ki çocuklardan oy isteyecek hali de yok.

***

Tuğba kızımız, sınıf başkanlığı seçimi için arkadaşlarından destek isterken ‘Seçilirsem Tanju Başkan’ı getireceğim’ diyerek bir vaatte bulunmuş.

Vaadini de yerine getirmiş.

Tuğba’nın davetine icabet eden Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan okulumuza kadar gelmiş iken keşke bu büyük fırsatı değerlendirebilseydik.

800 öğrenciyi okulun küçücük bahçesinde toplayıp, ‘Başkanımız görüyorsunuz, bahçeye sığamıyoruz. Bizim bahçemizden alınan alanı geri veriniz’ diyebilseydik.

Diyebilir miydik?

Eğer benim gibi oturduğumuz yerden bilgisayarın klavyesi marifeti ile bir köşe yazısı yazıyor olsaydınız, diyebilirdik.

Ama

Bolu’muzun gerçeklerini düşününce, ‘Atlar tepişir, arada eşekler ezilir’’ atasözü aklımıza gelince…

Aaaa!

***

Kültür İlkokulu’nun Kıymetli Velileri!

Avusturyalı Franz Grillparzer’ in güzel bir sözü var, der ki; ‘Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir kez kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez.’

Şu an için sizin elinizde bir seçim fırsatı var, açmak için de anahtar…

Başkan adayları kapınıza oy için gelecekler. Bu konuyu dillendirseniz, ‘Okulumuzun bahçe sorununu çözünüz’ deseniz.

Çünkü

Sizler, 800’ e yakın öğrencinin velisi olarak en az 1600 oy edersiniz.

Bu fırsatı ganimet olarak değerlendirseniz!

                                     11.02.2024

                                 Muharrem Demirel

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL