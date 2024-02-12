Bay yalanı da aldılar

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bütün ilçelerimizin yolları, 50 yıllık, 60 yıllık , 70 yıllık yollardı." diye sürekli gaza basarak yılları arttırmış, neredeyse Cumhuriyet öncesine kadar giderek "Bizden önce yol" yoktu diyecekmiş. Her halde karşıdan biri fazla salladın diyerek işaret etmiş olacak ki frene basmış.
Frene basmış basmasına ama geç kalmış, çoktan radar girmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na Bay Yalan diyen AK Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu sıfatı almayı da başardılar. Zira Yüksel Coşkunyurek'in bu konuşmasının ardından artık Bay Yalan Yüksel demek gerekir. Neden mi? Anlatalım!
AK Parti 20 yılı aşkın iktidar süresinin ardından iktidar sarhoşluğu içerisinde tarihin kendileriyle başladığı, Fukuyama'nın "Tarihin Sonu ve Son İnsan" adlı eserine atıfla, kendilerinin gelmiş geçmiş en iyi iktidar olduğu, bundan sonra kendileri gibi bir iktidar gelmeyeceği, bu anlamda Tarihin Sonu olduğu yanılgısı içerisine düştü. Bu yanılgı içerisinde kendilerinden önce hiç bir şey yapılmadığını, var olan her şeyi kendilerinin yaptığını zannediyorlar.
Elbette inkar etmiyoruz, yapılan çok güzel, verimli işler var, ancak bunun yanısıra, liyakatsizlik, adam kayırmacılık, eğitimdeki yozlaşma ve daha pek çok olumsuzluk almış başını gidiyor. Bu şartla içerisinde palavracı Bay Yalan siyasetçilerin çıkmasını yadırgamamak gerekir.
Aday Tanıtım Toplantısında tam gaz palavra atarak ilerleyen Yüksel.Coşkunyürek, 50, 60 yıl önceki yollar vardı derken, kaç tane yeni yol yaptıklarını da açıklasaydı. Örneğin, Dörtdivan'a yeni Bolu yolu adı altında yaptıkları yol, mesafeyi uzatan, ulaşım.maliyetlerini arttıran bir yoldur. Coğunluk eski yolu kullanıyor neden acaba? Kartalkaya yolu diye yol yaptınız Dörtdivan güzergahını yok ettiniz. Bol yokuşlu ve virajlı yeni yolunuz dillere destan.
50, 60 yıl palavrası atan Coşkunyürek, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün mirası fabrikaları, kamu kurumlarını kelepir fiyatlara sattıklarını unutarak sanki memlekette hiçbir şeyin olmadığı algısı üzerinden seçmen avlıyor.
Yalanlar üzerine siyaset inşa ede ede geldiğiniz nokta tükenmişliktir. Bu tükenmişlik psikolojisi içerisinde artık ağzınızdan çıkanları kulaklarınız duymuyor. Üç milletvekilinden bir milletvekiline neden düştüğünüzü oturda bir sorgula. Millet artık bu yalanlara ve palavralara itibar etmiyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Akademik. - Mutlu bey, çok haklısınız fakat Bolu da olanları hala AKP delegasyonu irdelemiyor. Üniversitede ki keyfiyet, kadrolaşma, cemaatlerin adeta cirit attığı bir yer olmasını, Üniversitemizin artık binlerce ve on binlerce çalışan ve okuyanlarımızın dertlerini çözememesi, Özel idarenin başına hala yerel bir sorumlunun getirilmemesini, Belediye bşk.yrd. il dışından kişilerin getirilmesini, Bolunun onlarca sorununa neşter vuramayan, çare üretemeyen vekillerin hala çıkıp konuşması ise akla ziyan bir durum. Emin bey bu girdaptan nasıl çıkacak gerçekten merak konusu Kendisi kişilik olarak çalışkan ve dürüst biri ama seçilir ise inşallah cemaatleri belediyeden ve kendinden uzak tutar.
Bolu - tebrilkler Mutlu bey ,güzel tespitleriniz için
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.