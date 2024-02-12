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İşte bu!...
Aydın Hitit

Aydın Hitit

İlk yarı bitmişti,

Ardımız da on yedi haftayı geride bırakmış,

He pi topu yirmi iki puan toplayabilmiştik…

Maç başına 1,29 puan ortalaması,

On yedi hafta da on üç golümüz vardı,

Maç başına 0,76 gol ortalaması…

İstatistikler iyi değildi,

Üstüne iyi de oynayamıyorduk,

Özetle, ikinci yarıya nasıl girecektik?

Öncelikle hastalık tespit edilmeli,

Ona göre tedavi yapılmalıydı.

Bakalım…

İkinci yarı başladı,

İlk altı hafta, dördü deplasman,

Beşini geride bıraktık,

Beş hafta da on bir puan,

Maç başına 2,2 ortalama,

Beş hafta da yedi gol,

Maç başına1,4 gol…

Demek ki hastalık tespit edilmiş,

Tedavisi yapılmış,

Hasta tedaviye cevap vermeye başlamış…

Bir de tedavide kullanılan ilaçlara bakalım,

Vusal, Jefferson ve Tunahan orta alana büyük bir dinamizm kazandırmış,

Kocaeli karşısında keyif aldım,

Özellikle Jefferson,

Sinirleri alınmış buzdan bir adam,

Oyunu okuma,

Oyunu rahatlatma,

Oyunu hızlandırma,

Demem o ki o bir maestro…

Dikkat ettiniz mi?

İlk ikiden çıkmayı düşünen Kocaelinin geri dörtlüsü yarı sahamıza geçemedi bile,

Dörtlü defansları doksan dakika çakılı oynadı,

Takım olarak tek bir pozisyonları vardı, o da sayı oldu,

Defansımızın da hakkını yemeyelim,

Rakibin güçlü ayaklarına ciddi pozisyon vermediler,

Sonuç olarak;

Başlıkta da dedim, işte bu,

Her halde bundan sonraki maçlarımızı bacak bacak üstüne atıp, göbeğimizi kaşıyarak izlücüz….

Umarım…

 

 

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