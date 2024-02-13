Müftümüzün projeleri

Müftümüz ilimize yeni geldi. Çok yakın bir zamanda kayın validesi rahmetli oldu. Bu arada bir de umre ziyareti gerçekleştirdi. Hem hoş geldin demek, hem başsağlığı dileğinde bulunmak, hem de Allah umre ziyaretinizi kabul etsin demek için Muharrem Demirel aracılığı ile randevu talep ettik. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü bu randevumuz gerçekleşti. Çok sıcak bir karşılama ve verimli bir buluşma olduğunu söyleyebilirim. Beni makam kapısında “Hoş geldin Maide suresi 54” diye karşıladı. Böyle söylemesinin sebebi “Maide Suresinin 54. Ayeti ve Türkler” adını verdiğim bir kitabımı kendisine takdim etmemden kaynaklanmaktadır. Kapıdaki karşılama sımsıkı bir kucaklaşma ile sonuçlandı. Bu sıcak ve olağan üstü samimi karşılama için sayın müftümüze tekrar teşekkür ederim. Öylece beni koltuğa kadar getirdi. Sonra döndü Muharrem Demirel’e de aynı sıcak karşılama ile onu da diğer koltuğa oturttu. Ziyaret amacımızı kısaca anlattık. Hediyeleşme seremonisi bittikten ve dua yapılarak zemzem suyumuzu içtikten sonra konuşmaya başladık.

Müftümüz gülen yüzü ve konuşmayı seven tabiatıyla konuya girdi. Müftülük riyasetinde Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi bazı devlet kurumlarıyla yürüttükleri projelerden bahsetti. Projelerini göze hitabeden şekil, resim ve yazılarla donattığı büyük boy afişleri bize tanıttı. Büyük bir coşkuyla yazıları okudu, resimleri yorumladı. Şekil, şema ve resimlerle donattığı tabloları bize heyecanla anlattı. Aynı zevk ve heyecanla bunları başka ziyaretçilerine de anlattığını söylemeye gerek bile görmüyorum.

Müftümüz bitmek bilmeyen enerjisiyle durmadan biteviye konuşuyordu. İçimden bize ne zaman sıra gelecek diye düşünürken araya girdim ve ziyaret sebebiyle bizim de söyleyeceklerimizin olduğunu ifade ettim. Zamanının kıymetli olduğunu bildiğim için bize ne kadarlık bir zaman ayırabileceğini sordum. Bana yarım saatlik bir zaman tahsis edebileceğini söyledi. Sözlerine gerekirse bu süreyi biraz daha uzatabileceğini de ilave etti.

Ziyaret öncesinde neler konuşmam gerektiğini not etmiştim. Elimdeki bu notların ilk sırasından başladım. Vaaz ve vaizlik konusunda söyleyeceklerim birinci sıradaydı. Elime Diyanet İşleri Başkanlığının ilk baskısını 2012 yılında yaptığı VAAZ KILAVUZU adındaki küçük boy fakat çok önemli bulduğum bir kitap vardı. Önce bu kılavuzun vaizlerde bulunup bulunmadığını sordum. Müftümüz bütün iyi niyetiyle bulunabileceğini söyledi. Kendisine bu kılavuzun çok değerli olduğunu, üç, dört sefer gözden geçirdiğimi, bu kılavuza bağlı kalındığında vaizlerimizin görevlerini istenilen kıvamda yerine getirebileceklerini söyledikten sonra önemli bulduğum bir iki kısmı okudum. Kılavuzun takdi bölümünü o günün değerli Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Görmez kaleme almış. Bu takdim bölümünde sayın Prof. Dr. Mustafa Görmez vaizlik göreviyle ilgili pek değerli bilgiler vermektedir. Ben bu bilgilerden altını çizerek not aldığım birkaç paragrafı orada okudum. Bu paragrafları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Meselâ kitapta vaaz ve vaizlik şöyle tanıtılmaktadı. Yazıda vaaz ve vaiz şöyle tanıtılmaktadır. “Vaaz, dinin itikadi, fıkhi ve ahlâki öğretilerini toplumla buluşturmak olduğuna göre vaiz de, halka halka yayılan bir hidayet dalgası sağlamak, hem bireyin mutluluğunu, hem de toplumun huzurunu temin etmek amacıyla Peygamberinin izinden yürüyen kimsedir.” Yine yazıda vaizin görevini yaparken “Dinin tahkikatlarını insanlara anlatmak ve neticede rıza-i İlahiye nail olmak, bu gayeye ulaşabilmek için de onun öncelikle gönlünü ortaya koyması. Kendini işine adaması, Kur’an ve Sünnete dayalı doğru bilgilerle donanması gerekir. Ardından vaiz, sahip olduğu bu doğru bilgileri hikmetli bir üslupla sunilikten uzak, samimi bir gönül dili ile aktarmalıdır. Vaiz muhataba değer vermeli, kendini karşısındaki insanın yerine koyabilmelidir. Ayrıca din görevlisinin, nefret ettirici değil müjdeleyici, zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir anlayışa sahip olması çok önemlidir” diyerek dikkatlerini bu konu üzerine çekmektedir. Yine takdim yazısında Prof. Dr. Mustafa Görmez Kur’an-ı Kerim’in Ali İmran suresi 159 ayetinde ifade edilen “Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi” mealindeki konuyu da göz önüne getirerek ve en önemli yere parmak basarak şöyle demektedir. “Vaiz sürekli mütebessim bir yüze, yapıcı/yumuşak bir dile sahip olması gerektiğini de bilir. Bütün bu anlatılanların gerçekleşmesi ve vaazın istenilen etkiyi gösterebilmesi için de vaizin anlattıklarını bizzat kendisinin yaşaması, dolayısıyla söylem-eylem bütünlüğü içerisinde mantıki bir tutarlılık sergilemesi gerekir.”

Not: Bu çok önemli ziyaretin gerisini önümüzdeki yazımızda bitirmeyi düşünüyorum. Okuyucularıma iyi haftalar diliyorum.