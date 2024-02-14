Bolu’dan “Türk dünyasının aksakallısı” bir Orhan Türkdoğan geçti

Değerli bilim adamı Prof. Orhan Türkdoğan’nın vefat haberini alığımda hafızam doksanlı yıllara gitti.

Hocaların hocası Prof. Orhan Türk doğan Sosyolojide milliyetçi çizgide yürüyen Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ekolunun son halkalarından biri idi. Bir mana da Türk dünyasının aksakallısı diyebiliriz. Türklüğün temel meseleleri ile konularda bir sosyoloji âlimi, araştırmacı olarak birçok eser ve makale yazdı. Yazılarında öyle siyasi polemiklere pek girmezdi.

2008’de Türkiye büyük millet meçlisi “onur” ödülü almış, Yazarlar birliği tarafından “yılın kültür adamı” seçilmiştir... Kütüphanesinde bulunan 4500 kitabı Giresun üniversitesine hediye ettiğini okumuştum.

Kendileri, doksanlı yıllarında Abant izzet baysal Üniversitesinin kuruluşunda görev alıp, yaklaşık on sene Bolu’da kaldı. Bolulu yetkililer kendisine özel ilgi gösterip konut tahsis etmişlerdi.

1993 yılında Bolu’da ilk defa renkli ofset baskılı olarak çıkardığımız “BOLU BAKIŞ” isimli gazetemizin başyazarı Prof. Orhan Türk Doğan idi. Araştırmaya yönelik ilmi yazıları, entelektüel çevrelerce ilgi takip ediliyordu.

Yazılarında Bolu ile ilgili olarak özetlemek gerekirse “ Bolu yöresi, orta Asya’dan başlayan önemli kültür kuşağının önemli bir odak noktasını oluşturur” der. “Dörtdivan’ın küçük toplum açısından incelendiğinde maddi ve manevi kültür kalıpları ile orta Asya kültür kodunun canlı bir sembolüdür” diye bir tespitte bulunur. Kuşadalı Mehmet Efendi’nin bir tilmizi halvetiye tarikatının büyük temsilcisi Tokadı- Zade’nin de gündeme gelmesi lazım” der. Mudurnu’nun zengin Ahi teşkilatlarının yatağı olarak dikkati çektiğini dile getirir. Geredeliler bize imkân sağlarsa, bir ahi kuruluşunun norm ve değerlerini bu güzel ilçemizde de gerçekleştirmek isteriz diyerek, bir temennide bulunur. Göynük ise maddi ve manevi kültür özellikleri ile tarihimizin en eski kimliğini ortaya koyar derken, Bolu’da bir kültürel uyanışı başka nasıl gerçekleştirebiliriz diye sorgulardı.

Esasında, mahalli seçim dönemine girdiğimiz bu günlerde, Başkan adaylarının böylesi kültürel konulara eğilip, bilim adamları ve araştırmacılarla temasa geçerek, projelerinde bu konulara da yer vermelidirler. Böylece Orhan Hocamızın hayali gerçekleşmiş olur.

Orhan Türkdoğan hocamız zaman zaman ticarethaneme uğrar, PTT, Banka gibi şahsi işlerinde kendisine yardımcı olur, yanımda çalışan arkadaş işlerin bitimine kadar ayaküstü sohbet ederken önemli bilgiler verir “buda benden sana hediye olsun” derdi. O’nun için hediye herhangi bir obje değil, verdiği bilgilerdi.

Son derece kibar, nazik, güler yüzlü, herkese saygılı ve gerçek bilim adamı nasıl olmalı diye sorulsa, herhalde bu soruya Orhan Türkdoğan diye cevaplandırabiliriz.

Ramazan ayında teravih sonrası Türk ocağında kültür sohbetleri yapar, katılımcıların sorusuna bıkmadan usanmadan cevap verirdi.

Mustafa Yüğün kardeşim, bizimde katıldığımız, önemli bir tespitte bulunarak derki “ Orhan Türkdoğan hoca Hakka yürüdü. Allah Rahmeti ile muamele eylesin. 90’lı yılarda yolu Türk ocağından geçen bizim kuşağın gençleri üzerinde muazzam bir tesiri olmuştur. Dört başı memur bir kültür adamı olan Orhan Hoca çeleb-i meşrep zarif bir insandı. İyi bilirdik. Her geçen gün hayatımızdan bir şey eksiliyor. Her geçen gün bir parçamızı kayıp ediyoruz. ”diyerek, içten duygularını ifade eder.

Allah’tan rahmet diler, ruhu şad olsun.

Günün sözü:

Çayın tadı sevdiğiniz insanlarla çıkar.

Şeker hikâye…