Makale Yazısı-

Ak Parti'nin Bolu'da perişan halleri
Mutlu Bilge

Mutlu Bilge

2024 Yerel Seçimleri için geri sayım devam ederken, AK Parti henüz tam anlamıyla sahaya inebilmiş değil. Bolu Merkez'de Muhammed Emin Demirkol'un küçük bir azınlıkla seçim çalışmasını ve Yeniçağa'da Recayi Çağlar'ın tek kale oynamasını saymazsak, diğer ilçelerde tam bir perişanlık sözkonusu.

Dörtdivan'da, Seben'de, Mudurnu'da, Karacasu ve Mengen'de isyan ateşi çoktan yakılmış ortalığı kasıp kavuruyor. Yirmi iki yıllık AK Parti iktidarları boyunca böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Elbette geçmişte de ufak tefek huzursuzluklar oluyordu. Ancak bunlara bir şekilde çare bulunuyordu. Önceden ne kadar huzursuz olurlarsa olsunlar, hakları yenilse bile şahıslar gücün zirvesindeki AK Parti'den beklentileri devam ettiği için kolay kolay istifa edemiyorlardı.

Bu seçim döneminde AK Parti Bolu Teşkilatlarında yaşanan huzursuzluk öncekilerden çok farklı. Öncelikle AK Parti gücünün zirvesinde değil. Geçmişte Doğru Yol Partisi (DYP) ve Anavatan Partisi (ANAP) gibi merkez sağ liberal partilerde rantiyecilerin talan etmeleri ve geride sadece tabela bırakmaları gibi, AK Parti'de de müteahhitler, mücahitleri tasfiye ede ede elde avuçta nitelikli inanmış partililer bırakmadığı için yaşanan koltuk ve rant kapma kavgası, AK Parti'de derin bir krizin yaşanmasına sebep oldu.

İl Başkanlığı koltuğunu işgal eden Suat Güner'in, Kriz Yönetimi kavramından habersiz beceriksiz ve bilinçsiz yönetimi, yaşanan krizi derinleştiren en önemli nedenlerden biri oldu. Yönetim Sanatının oturduğu yerden palavra sıkmak olduğunu zanneden Suat Güner, aday belirleme sürecinde sergilediği ince hesaplı ama bir o kadar da beceriksiz tutumla seçimleri şimdiden kaybettirmek üzere.

Karacasu'da Celal Beydili istifa etti bağımsız aday oluyor. Mudurnu'da Metin Soygür isyanı, Mengen'de Mustafa Nuri Gürsoy'un Belediye Başkan Adayı yapılmak istenmesine karşı başkaldırı, Dörtdivan"da Dursun Fidan'ın İl Genel Meclisi Üyesi adayı yapılmak istenmesine karşı İlçe Başkanı ve Yönetimin istifası, Seben'de İl Genel Meclis Üyesi Aday belirlemesine karşı ayaklanma AK Parti için Bolu'da tam bir siyasi felaket.

Bu sayılan ilçe ve beldelerdeki isyanlarda hep isyancılar mı haksız? Acaba Suat Güner ve avanesinin hiç mi suçu yok? Genel Merkez acaba Bolu İl Teşkilatı'nın artık yönetilemez hale geldiğini görmüyor mu? Suat Güner ve ekibini görevden almak için neyi bekliyor?

AK Parti'nin geçtiğimiz seçimlerde bir sloganı vardı, "Yarın değil hemen şimdi." Eğer Bolu'ya bir iyilik yapmak ve seçimleri kazanma şanslarını arttırmak istiyorlarsa, yarın değil hemen şimdi Suat Güner'i görevden almalı, Kars'ın bir ücra köyüne seçimler bitene kadar zorunlu ikamete gondermeliler.

 

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