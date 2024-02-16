Kaza ya da kader değil

Erzincan İliç’de yaşanan felaket ne kaza ne de kader. Ders alıyor muyuz başımıza gelen onca şeyden? Olan masum insanlara oluyor ve her geçen gün bu tedbirsizlik nedeniyle yaşanan felaketler artmaya devam ediyor. 2009 yılında işletmeye geçen Çöpler Altın Madeni’nde 2010 yılından itibaren dört kez kapasite artırımına gidildi. Yapılan tüm uyarılara rağmen yıllar içinde verilen “ÇED Olumlu” ve “ÇED Gerekli Değildir” kararları, Fırat Havzası’nın karşı karşıya kaldığı tehlikenin ve yaşadığımız felaketin sebebidir. Tecrübe edilmiş olaylardan ders çıkarılmadığı ve bilim göz ardı edildiği sürece bu felaketler ne yazık ki bitmeyecektir.

Şimdi orada hayatını kaydeden insanların ailelerine, geride bıraktıklarına bu sorumsuzluklar, bile bile denilen ladesler nasıl açıklanacak, insan hayatının hesabı nasıl verilecektir? Biz bilimi göz ardı ettiğimiz müddetçe böyle hiç yoluna giden canlarımız çok olur ve iki cihanda da verilmeyen hesaplar böylece çoğalır gider…

Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın..