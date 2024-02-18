Velevki!...

İkinci yarı başladı,

Bizi düşüncelere sokan altı haftalık ilk periyod tamamlandı,

Altı dış(Adana, Urfa, Keçiören, Tuzla), iki iç saha maçımız vardı(Bandırma, Kocaeli),

Alabileceğimiz maksimum puanı aldık,

Dikkatler üzerimize gelmeye başladı gibi,

Baksanıza, il yarı tırım tırım puan almaya çalışırken,

Tek amacımız küme düşme potasından bir an önce uzaklaşmakken ki,

En azından ben böyle düşünüyordum…

Şimdiii? Başka hesaplar içine giriverdik,

Gözlerimiz artık aşağıya bakmıyor,

Yukarı, daha yukarı der gibi yüreğimiz…

Oyunumuz bir hoş güzelleşmeye başladı,

Makinenin dişlileri tıkır tıkır,

Ninni söyler gibi çalışıyor,

Görünen o ki, bu durum da ilk yedinin,

Yani play-off un adaylarından biri oluverdik.

Oluverdik de aklıma türlü sorular geliyor;

Fikir jimnastiği yapalım,

Velev ki ilk yediye kaldık,

Velev ki başardık ve süper ligi gördük,

Eeee,

Soru bir- kalıcı olabilir miyiz?

Soru iki-Asansör takım mı oluruz?

Şimdi nerden çıktı bu konu diyeceksiniz?

Lig sonun da birdenbire karşımıza çıkıp ta şaşıracağımıza,

Şimdiden olası ihtimalleri düşünmek,

Bu ihtimallere göre önceden önlem almak iyidir diye düşünüyorum.

Hani Nasrettin hocanın su testisi hikâyesinde olduğu gibi…