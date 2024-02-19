Makale Yazısı-

Ben annemin yerine hacca geldim
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Hasan Dinç Hoca'mız ile Eğitim Enstitüsü’ n de okurken karşılaştım.

Ziya Gökalp’in ‘Türkçülüğün Esasları’ kitabından ‘ Türkçülüğün tarihini’ anlatarak ilk derse başlamış, donanımı, anlatımı ile bizleri de kendisine hayran bırakmıştı.

Kısacası, gençliğimizde hayatımızın şekillenmesinde, yetişkinliğimizde ise öğrendiklerimizin pekişmesinde hocamızın bizlerde ki payı büyüktür.

Hâlâ daha kendisini büyük bir keyifle dinliyor, yazdıklarını okuyor, öğrenmeye de devam ediyoruz.

***

Geçtiğimiz hafta telefon ile aradı, ‘Sayın Müftümüzün kayınvalidesi vefat etti, bu arada umre ziyareti de yaptı. Hem başsağlığı dilemek, hem de umre ziyaretinizi Allah kabul etsin demek için bir görüşme talebinde bulunursan memnun olurum, beraberce gideriz.’ Dedi.

Müftümüz Sayın Hüseyin Demirtaş’ın yanına gittik. Başsağlığı diledik, ‘Allah kabul etsin’ dedik. Sonra müftümüzün duası eşliğinde zemzemimizi içtik, afiyetle hurmalarımızı yedik. Sayın Müftümüzün heyecanla anlatmış olduğu projelerini de dinledik.

Hasan Hoca’mız hazırlıklı gelmiş, cami cemaatinden biri olarak müftümüze bazı görüşlerini iletti. Bu görüşlerini de geçtiğimiz haftaki köşe yazısında paylaştı.

Bu hafta da devamı var.

***

Fırsat bu fırsattı, karşımızda sayın müftümüz vardı. Ben de bu fırsatı değerlendirdim.

‘Önemli günlerimiz oluyor, camilerde toplanıyoruz. Cenazelerimiz oluyor, koşup son görevimizi yapmak istiyoruz.

Ama

Gerek cenaze namazı öncesi, gerekse defin sonrasındaki dua kısmında bunalıyoruz, günaha giriyoruz.

Vatandaş öğle arasında rahmetliye son görevini yapmak için gelmiş, zamanı da sınırlı. Hava da oldukça soğuk veya yağışlı, din görevlimiz duayı uzatıyor da uzatıyor.

Bir söylediğini değişik kelimeler kullanarak tekrar tekrar söylüyor. Duaları kısa ve öz tutamaz mıyız? ’ dedim.

Dinledi, notları da aldı.

***

Bir konu daha vardı. Vakit darlığından, ‘ Eskiden cenazeyi OMUZLARIMIZA ALARAK her bir taraftan sıra ile yüklenip onar adım, toplam kırk adım taşırdık. Hem sevap kazanır, hem de YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ OLAN İNSANI son yolculuğunda EN YÜKSEKTE TUTARAK , hürmet ve saygı ile uğurlardık.

Şimdi ise bazı cenazelerde görüyoruz ki, cenaze arabasından aldığımız rahmetliyi, tabutun dört kenarında bulunan halkalardan tutarak,  ahiret evinin kapısına adeta eşya taşır gibi götürüyoruz. Mevtaları mızı gömüyoruz gömmesine de, geleneklerimizi de gömüyoruz.

Bu konuyu din görevlilerimiz vaazlarında işleyiverseler’ diyemedim.

***

‘Temel Hacca gitmiş. Her nedense namazlarını tüm ikazlara rağmen kadınlar arasında kılmaya çalışıyormuş. Kadınlar, Temel ile bir türlü baş edemeyince görevlileri çağırıp, dışarıya çıkarttırmışlar.

Temel ise kadınlar ile beraber namaz kılmak konusunda ısrar ediyormuş. Bir tercüman bulmuşlar, ‘Niye böyle yapıyorsun?’ diye sormuşlar.

Temel; ‘Ben annemin yerine hacca geldim’ diyerek cevap vermiş.

Hoca bu fıkra neyin nesi?

‘Ben aracıyım. İlettiğim konular benim değil, cemaatin ortak isteği’ demenin fıkra ile anlatım şekli.

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Yazar Muharrem Demirel - Mesaj Gönder

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