Müftümüzün Projeleri

Geçtiğimiz hafta başladığım yazımın birinci bölümünde il müftümüzü ziyaretle konuştuğumuz konuları sizlerle paylaşmaya başlamıştık. Heyecanla ifade ettikleri projelerini bizimle paylaştıktan sonra bizim gündeme getirdiğimiz konuları konuşmaya başladığımızı ve vaizlik konusunu ele aldığımızı, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili olarak hazırladığı VAAZ KILAVUZU’nda konuya nasıl yaklaştığını, kişisel değerlendirmelerimizi gözlemlerimizle zenginleştirerek kitaptan alıntılarla muhterem müftümüze anlatmaya başlamıştık. Bu yazımızla kaldığımız yerden konuya devam edeceğiz.

Değerli müftümüz eline kalem ve önüne kâğıt almış, söylediklerimizi hem dikkatle dinliyor hem de not alıyordu. Bize göre de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre de vaizlik dinimizde çok önemli bir kurumdur. Bu önem kılavuzda şöyle ifade edilmektedir “Din hizmeti sunan vaizler, gönülleri manevi hastalıklardan korumak ve tedavi etmekle sorumludurlar. Vaizlerin görev alanı gönüller dünyasıdır. Görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirebilmek ve başarılı olabilmek için gönül insanı olmak ve gönüllere girmek gerekir. Gönüllere girmek için gönüllü olmak, işi severek yapmak ve rıza-i İlahi’yi amaçlamak şarttır. Yapılan işi sıradan bir meslekmiş gibi kabul etmekten ziyade, haz aldığımız bir uğraş, kazancımıza kazanç katan Peygamberî bir miras olarak değerlendirmeliyiz. Aksi takdirde başarılı olmak şöyle dursun, omuzlardaki ağır yükün altında ezilmekten kurtulmak mümkün değildir.” Diye görevin önemi ifade edilirken bir hususun altını kalın çizgilerle çizmektedir. Zamanı ve şartları dikkate alarak “yeni sorunlar ortaya çıkmış, insanların zihin yapıları, algıları ve yaşantıları değişmiştir. Din görevlilerimizin ve özellikle kürsü ehli vaizlerimizin bu gelişim ve değişimleri günü gününe takip etmeleri ve yeni sorunlara çare üretmek için gayret göstermeleri, kaçınılmaz hale gelmiştir” diyerek din görevlilerinin, özellikle de vaizlerin eski söylemlere takılıp kalmaktan ziyade, zamana ve şartlara uygun çözümler üretmeleri konusunu omuzlarına yükletmektedir.

Yine Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan VAAZ KILAVUZU’nda vaizde aranan nitelikler bölümünde şu önemli tespitler yer almaktadır.”Vaaz, bir sanattır. Bu yüzden vaaz,” kulub-i kâsiyeyi telyin, uyûn-i camideyi idma’ ve a’mâl-i fâsideyi ıslah için söz irâd etme sanatıdır.” Denmektedir. Bu günkü Türkçemizle vaaz “insanların kalbine girebilmeyi ve gönüllerini imar etmeyi, donmuş gözlerden yaş akıtmayı ve yanlış amelleri düzelterek kişisel değişimi ve davranış değişikliğini ihsas ettirme sanatıdır” diye tarif edilmektedir. Bu arada vaizin Kur’an bilgisi, hadis bilgisi, akaid ve fıkıh bilgisi mesleği icra için şart görülmektedir. Yine kılavuzda vaiz görevini yerine getirirken “ Sözü yumuşak ve güzel bir üslupla söylemek, anlatılan konunun cemaat üzerindeki beklenen etliyi göstermesi bakımından elzemdir.” Dedikten sonra şöyle bir ikazda bulunulmaktadır. Kaba ve sert ifadeler, özen gösterilmeden yapılan kırıcı, yüksek sesle ve şiddetli konuşmalar dinleyenlerde nefret hissi uyandırabilir. İnsanlara yumuşak dil ve güzel bir üslupla hitap etmenin sevdirici, özendirici, düşündürücü, toplayıcı ve birleştirici bir özelliği vardır.” Demekte ve “Üslubun kaba ve sert olması, konuşurken bağırılıp çağırılması, her şeyden önce ulaşılmak istenen dini mesajın yapısına aykırıdır” diyerek vaizler ciddi bir şekilde uyarılmaktadır.

Yine kılavuzda vaizler “Vaaz sunumunda konu bütünlüğüne bağlı kalmak ve sunum süresince bunu korumak önemlidir.” Diye uyarılmaktadır. Bence çok önemli bir uyarı da vaazın dili ile ilgili olanıdır. Bu konuda kılavuzda aynen şu ifadeler yer almaktadır. “Vaizlerin vaazlarında cemaatle ortak bir dil kullanması, konuşmanın hedefine ulaşmasında son derece önemlidir. Vaizin halk dilinden kopuk bir dil kullanması, yapılan vaazın ya anlaşılmamasına ya da yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecektir”

Kılavuzda verilen bu bilgiler ışığında Bolu camilerinde yapılan vaazlar ile ilgili düşüncelerimizi şimdilik aramızda kalmak kaydıyla buraya yazmıyorum. Bu arada vaizlik görevi olmayan bazı kimselerin seçimine dikkat edilmesi hususundaki talebimizin dikkate alınacağını zannediyorum. Bu kişilerin din adına yaptıkları konuşmalar zamanla nahoş gelişmelere sebep olacağı yönündeki kanaatımızın müftümüzce de paylaşıldığını görmekten mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bilhassa Cumhuriyete, cumhuriyetimizin kurucularına, laikliğe cephe alınarak yapılan ölçüsüz konuşmaların görevlilerce tespit edilmesi ve müftülüğümüzce gereğinin yapılması hepimizin ortak arzusudur.

MÜFYÜMÜZÜN PROJELERİ başlığını taşıyan bu yazı serimiz müftümüzün göreve başladığı ilk vaazında ifade ettiği “Benim en büyük projem Kur’an Kurslarıdır” dediği konuyla sona erecektir. Önümüzdeki hafta değerli müftümüzün bu konuyla ilgili düşüncelerini yazarken, projeyle ilgili farklı düşüncelerimizi de ifade ettiğimiz yazımızı önümüzdeki hafta yayınlayacağız.

Kalın sağlıcakla.