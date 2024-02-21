Suat çavuş vakası

Geçtiğimiz Pazar günü sabah saat 03'te İstanbul'dan Bolu'ya gitmek için hazırlanırken, telefonuma WhatsApp üzerinden bir mesaj geldi. Bu saatte acil durumlar dışında aklı başında hiç kimse kolay kolay birine mesaj göndermez diye düşündüm.

Telefonuma baktığımda düşüncemde yanılmadığımı gördüm. Mesaj, aklı başında olmayan birinden, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den geliyordu. Suat Güner, son günlerde aday belirleme sürecindeki beceriksizliğini, ilçe teşkilatlarını birbirine katmasını vs mantıksal tutarlılıktan uzak cehalet dolu açıklamalarını eleştirdiğimiz yazılarımızı hazım sorunu yaşamış, İl Başkanlığındaki masaları yumruklayıp, sandalyeleri tekmelemiş, bu da yetmemiş, Cumhurbaşkanımızın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünden çok etkilenmiş olmalı ki, sabaha karşı ansızın hakaret dolu bir mesaj göndermiş.

Mesajında, mafyavari bir uslupla üzerindeki siyasi sorumluluğun bir gün sona ereceğini, o zaman benimle helalleşmeyi mahşere bırakmak istemediğini söylemiş. Gece o saatte böyle bir mesaj atan birinin kafası yerinde değildir. Ya bir büyük rakı devirmiş ya da bir madde kullanmış olabilir. Çünkü adam gibi, çapı yerinde olan bir siyasetçi, bir İl Başkanı, öyle bir mesaj atmak yerine, muhatabını makul saatlerde telefonla arar ya da İl Başkanlığına davet eder, eleştirilere cevap verir.

Ama Suat Güner'de böyle bir çap olmadığı ve "Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler" misali İl Başkanı yapıldığı için, geldiği yerin yani sokakların üslubuyla mesaj yazmayı tercih etmiştir. Elbette kendisine gereken karşılık misliyle verilmiş, bundan sonra da verilmeye devam edilecektir. Hatta bir gün,. Belediye meydanına çıkıp, "Gel dedin geldim Suat Çavuş" da diyebilirim.

Böyle bir İl Başkanı, 2002 yılında Erdemliler Hareketi olarak başlayan AK Parti'nin başına gelmiş büyük bir felakettir. Bolu'da adım adım eriyen,.sürekli mevzi kaybeden AK Parti, 31 Mart Seçimleri için aday belirleme sürecinde tam bir kaosa sürüklemiştir. İlçelerdeki karışıklıklar bir yana Bolu Merkez'de oluşturdukları Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi listeleriyle sermayeye, belirli çıkarlara hizmet ettiklerini göstermişlerdir.

Belediye Meclisi'nde Çorumlu bir vatandaşı ilk on içerisinde seçilebilecegi bir sıradan aday yaparlarken, Bolu'nun öz evladı ve en büyük İlçesi, Merkezde hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan Gerede'den ve Dörtdivan'dan seçilebilecek sıraya aday yazılmamıştır. Bu haliyle matematik de bilmedikleri ortada olan bu ekibin, Bolu'da seçimleri kaybetmek için var güçleriyle çalıştıkları ortadadır. Umarım her seçimde oy rekoru kırmak için birbiri ile yarışan Gerede ve Dörtdivan, önümüzdeki yerel seçimlerde bunun hesabını sorar.

Suat Çavuş, zırt pırt bir yerlere aday olacağını açıklamış ancak aday olamamıştır. Milletvekilliğine adayım dedi olmadı. Belediye Başkan Adayı olacağını açıkladı ama olamadı, sonra İl Genel Meclis Üyesi adayı olacağını açıkladı yine aday olamadı.

Kendisi her ne kadar zırt pırt oraya buraya aday olacağını açıklasa da Genel Merkez "otur oturduğun yerde sen de o çap yok." demiş olmalı ki oturduğu yerde oturdu. Demek ki siyaset içi boş palavralara, kulhanbeyligi ile olmuyormuş.