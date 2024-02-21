Makale Yazısı-

Suat çavuş vakası
Mutlu Bilge

Mutlu Bilge

Geçtiğimiz Pazar günü sabah saat 03'te İstanbul'dan Bolu'ya gitmek için hazırlanırken, telefonuma WhatsApp üzerinden bir mesaj geldi. Bu saatte acil durumlar dışında aklı başında hiç kimse kolay kolay birine mesaj göndermez diye düşündüm.

Telefonuma baktığımda düşüncemde yanılmadığımı gördüm. Mesaj, aklı başında olmayan birinden, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den geliyordu. Suat Güner, son günlerde aday belirleme sürecindeki beceriksizliğini, ilçe teşkilatlarını birbirine katmasını vs mantıksal tutarlılıktan uzak cehalet dolu açıklamalarını eleştirdiğimiz yazılarımızı hazım sorunu yaşamış, İl Başkanlığındaki masaları yumruklayıp, sandalyeleri tekmelemiş, bu da yetmemiş, Cumhurbaşkanımızın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünden çok etkilenmiş olmalı ki, sabaha karşı ansızın hakaret dolu bir mesaj göndermiş.

Mesajında, mafyavari bir uslupla üzerindeki siyasi sorumluluğun bir gün sona ereceğini, o zaman benimle helalleşmeyi mahşere bırakmak istemediğini söylemiş. Gece o saatte böyle bir mesaj atan birinin kafası yerinde değildir. Ya bir büyük rakı devirmiş ya da bir madde kullanmış olabilir. Çünkü adam gibi, çapı yerinde olan bir siyasetçi, bir İl Başkanı, öyle bir mesaj atmak yerine, muhatabını makul saatlerde telefonla arar ya da İl Başkanlığına davet eder, eleştirilere cevap verir.

Ama Suat Güner'de böyle bir çap olmadığı ve  "Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler" misali İl Başkanı yapıldığı için, geldiği yerin yani sokakların üslubuyla mesaj yazmayı tercih etmiştir. Elbette kendisine gereken karşılık misliyle verilmiş, bundan sonra da verilmeye devam edilecektir. Hatta bir gün,. Belediye meydanına çıkıp, "Gel dedin geldim Suat Çavuş" da diyebilirim.

Böyle bir İl Başkanı, 2002 yılında Erdemliler Hareketi olarak başlayan AK Parti'nin başına gelmiş büyük bir felakettir. Bolu'da adım adım eriyen,.sürekli mevzi kaybeden AK Parti, 31 Mart Seçimleri için aday belirleme sürecinde tam bir kaosa sürüklemiştir. İlçelerdeki karışıklıklar bir yana Bolu Merkez'de oluşturdukları Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi listeleriyle sermayeye, belirli çıkarlara hizmet ettiklerini göstermişlerdir.

Belediye Meclisi'nde Çorumlu bir vatandaşı ilk on içerisinde seçilebilecegi bir sıradan aday yaparlarken, Bolu'nun öz evladı ve en büyük İlçesi, Merkezde hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan Gerede'den ve Dörtdivan'dan seçilebilecek sıraya aday yazılmamıştır. Bu haliyle matematik de bilmedikleri ortada olan bu ekibin, Bolu'da seçimleri kaybetmek için var güçleriyle çalıştıkları ortadadır. Umarım her seçimde oy rekoru kırmak için birbiri ile yarışan Gerede ve Dörtdivan, önümüzdeki yerel seçimlerde bunun hesabını sorar.

Suat Çavuş, zırt pırt bir yerlere aday olacağını açıklamış ancak aday olamamıştır. Milletvekilliğine adayım dedi olmadı. Belediye Başkan Adayı olacağını açıkladı ama olamadı, sonra İl Genel Meclis Üyesi adayı olacağını açıkladı yine aday olamadı.

Kendisi her ne kadar zırt pırt oraya buraya aday olacağını açıklasa da Genel Merkez "otur oturduğun yerde sen de o çap yok." demiş olmalı ki oturduğu yerde oturdu. Demek ki siyaset içi boş palavralara, kulhanbeyligi ile olmuyormuş.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mutlu Bilge - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL