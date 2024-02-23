Berat Kandili, İlahi Rahmet ’in Kâinatı Kuşattığı Gece

Ülkemiz mahalli seçime doğru hızla yol alıyor. Bizde, ister istemez, bu atmosferden etkilenip siyasi yazılar yazmak zorunda kalıyoruz.

Toplumumuzun bir kısmının seçim, büyük bir kesiminde geçim derdinin olduğu bir ortamda, yârin akşam, (24 Şubat Cumartesi günü) mağfiret ve arınma mevsimi Ramazanı-ı şerifin habercisi Berat gecesini idrak edeceğiz.

Ben bildim bileli ülkemizde seçim ve geçim derdi hep konuşagelmiştir. Bir seçim biter, hemen öbür seçim tartışmaları başlar. Geçim derdi de aynı minvalde devam edip gider.

İşte böylesi seçim ve geçimin sürekli gündemde olduğu müddetçe de, manevi sıkıntılar hiç konuşulmaz, gündeme gelmez. Böyle bir ülkenin insanları ise manevi buhrandan asla kurtulamaz. Kalpleri imar etmeden, yürekleri tamir etmeden de; şehirleri, beldeleri imar etmek söz konusu olamaz.

Hâlbuki bizi manevi buhrandan kurtaracak manevi güç kaynaklarımız, değerlerimiz var. Ülkemizde var olagelen kavga ortamını bitirip sevgi ortamının oluşmasını sağlayacak zenginliklerimiz var.

İşte bu manevi değerlerimizden, zenginliklerimizden birisi de BERAT gecesidir.

İlahi Rahmet ve mağfiretin tüm kâinatı kuşattığı bir gece…

Bağışlanmak isteyen yok mu, bağışlıyayım, rızıklanmak isteyen yok mu rızıklandırayım, belaya uğrayan yok mu selamet ve afiyet vereyim. Hülasa biz kullar için bağış, af ve aklanmak gibi müjdelerin verildiği önemli bir gece…

Bu gece bazı insanlar müjdelenecek, bazıları cehennem azabından azada olunacak. Kimi insanlara da bu dünya da meydana gelebilecek belalardan eminlik beratı verilecek. Hülasa, ecel ve kaderin infazı için yeni bir sayfa açılacak…

Böylesine önemli bir gecede, ellerimizi yüce yaratanın rahmetine uzatalım. İçtenlikle hatalarımızı itiraf edip, hayatımıza yeni bir sayfa açalım. Mevla’dan Affımızı isterken, sükûnetin tarifsiz lezzetini tadalım. Nedamet içinde olup, ümidimizi tazeleyip tekrar yeşertelim.

Bu geceleri varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etmek için bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekir.

Bu gecenin feyz ve bereketinden faydalanmanın yolları bulup, gönül ve ruh dünyasını zenginleştirenler, her halde, en mutlu ve bahtiyar insanlar olacaktır.

Temenni ve duamız, her kesin bu mutluluğu tadıp, Tüm İslam dünyasının bahtının açılması ve başta Filistin olmak üzere, tüm zulümlerin son bulmasıdır.

Beratınız mübarek olsun...

Kalın sağlıcakla…

Günün sözü:

Allah’ım! Beni senden uzaklaştırmak için yırtınan nefsimin ellerine teslim etme…