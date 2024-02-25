Makale Yazısı-

Ne zaman olursun rahmetli…
Muharrem Demirel

Muharrem Demirel

Kıymetli Dostlar!

Gazetemiz Bolu Gündem ‘de, 4 Temmuz 2022 tarihinde yazmaya başlamışım. İlk köşe yazımın başlığını, ‘HAYIRLI YOLCULUKLARIMIZ OLSUN’ koymuş, yazımın sonunu ise ‘Bolu Gündem Gazetesinde beraber yapacağımız yolculuklarda; şaşırmamam, yanılmamam, Hak yolundan ayrılmamam ve sizleri de yanıltmamam için ‘HAYIRLI YOLCULUKLAR’ dualarınıza ihtiyacım var efendim’ diyerek bağlamışım.

Sizlerle beraber olduğumuz süre içerisinde köşemi sizlerin bir emaneti olarak gördüm.

O emanete de asla ihanet etmedim.

‘Hak yolundan ayrılmama ve sizleri de yanıltmama’ sözüme hep sadık kaldım. Yazılarımı nefsimin esiri olmadan, tabiri caiz ise kitabın tam ortasından yazdım.

***

Kıymetli Dostlar!

Bugün geldiğimiz nokta da kader bizi hiç aklımızdan geçmeyen bir başka HAYIRLI YOLCULUKLARA taşıdı.

Yooo yo!

Gazete değişikliği filan değil.

Ya ne?

Yerel seçimler…

Bir partiden kontenjan adayı olmam için bir teklif geldi. ‘Başımızda bir büyük olarak sana ihtiyacımız var. Zaten şehrimiz için koşturuyorsun, gel bu koşuşturmalarını daha iyi imkânlarla yap, şehrimize hizmet et.’ denildi.

***

Ölçtüm, biçtim tarttım; kendimi dinledim.

Bir yanım, ‘Yaşın artık kemale erdi. Tam hayatın keyfini süreceğin bir zaman dilimindesin; gez, dolaş, eğlen ’ dedi.

Ama

Bir yanım, ‘Lafa geldiğinde, vatan bayrak, din iman diyen sensin. Çocuklarımız torunlarımız yarınlarımız için hepimiz çok çalışmalıyız diyende.

Kendine ters düşme!

Ne zaman olursun rahmetli, o zaman olursun emekli’ dedi.

***

Kıymetli Dostlar!

Lafı fazla uzatmayayım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum.

Aslında haftalık köşe yazılarım ile beraber seçim sürecini aynı anda geçirebilir, köşemi kendi menfaatim için kullanabilirdim.

Ama

Bu ahlaki olmazdı, çünkü kıymetli okuyucularım arasında her düşünceden insanlar vardı. Böyle devam etseydim, köşemin tarafsızlığı kalmazdı.

Bu nedenden dolayı köşe yazılarıma seçim sonuna kadar ara veriyorum.

Ya sonra?

Kaderimizde,  belediyede aktif olarak hizmet etmek varsa, şehrimiz için hizmetlerimize burada devam ederiz.

Ya nasip olmaz ise…

NİYETİN de NASİBİN de ne olduğunu bilenlerden biri olarak, küsmeyiz, gücenmeyiz. Bıraktığımız yerden, aynı aşk ve şevk ile şehrimizin hayrına olacak işler için yine çalışır didiniriz.

Hakkımızda hayırlısı olsun efendim.

NOT: Yazılarıma kendime ait sosyal medya hesaplarından devam edeceğim.

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