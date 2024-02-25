Makale Yazısı-

Ekonominin seçimlere etkisi
Nizamettin Yıldırım

Nizamettin Yıldırım

Ekonominin seçimlere etkisi olur mu? olursa nasıl olur?

Aslında günümüzde ekonomiyle ilişkili olmayan alan yok gibi. Kullandığımız telefondan, aldığımız ayakkabıya içtiğimiz içeceklere kadar seçimlerimizi artık ekonomi belirliyor. Bu sebepledir ki herkese göre mal ve hizmet var, yeter ki paran olsun.

1989 mahalli idareler seçimlerini hatırlıyorum. Zamlar vatandaşın belini bükmüş, bir de hükümetin kemer sıkma politikası ki rahmetli Özal’ın sabredin az kaldı gibi telkinlerle girdiği mahalli seçimlerde ağır bir yenilgiye uğramış, iktidar partisi olarak girdiği seçimlerde bir tek Özal’ın memleketi olarak Malatya’da seçimi kazanabilmiş, üçüncü parti olabilmişti.  İstanbul’da Bedrettin Dalan seçimi kaybetmiş, ANAP’ın oyu %21.75 e gerilemişti. Ve bu oran Rahmetli Demirel’in dilinden hiç düşmüyordu.

Günümüz şartları o günden daha kötü. Siyasi tabloya bakıyoruz durum tam tersi. İktidar oy kaybetmesine rağmen birinci parti durumunda. Nedir bunun hikmeti?

Aslında sosyolojik ve politik olarak bilimsel incelemenin yapılması gereken bir konu. Halk günden güne yoksullaştığı halde neden iktidarı değiştirmiyor?

Görebildiğim ilk göstergeler şöyle.

Halkı etkileme gücü olan basın ve medyanın denetim altında tutulması, olumsuz propagandalara yer vermemesi ve iktidarın kendi medyasını yaratması.

Bir başka etken toplumun ekonomik olarak en alt kesiminde yer alan dar gelir gruplarına düzenli olarak yardım edip, bu kesimi yardımlara muhtaç hale getirerek kendine bağımlı seçmen grubu oluşturmuştur. Dolayısıyla bu kesim kendini siyasi iktidar sayesinde güvende hissetmektedir.

Son zamanlarda devreye sokulan mülteciler ve bunlara vatandaşlık verilenlerin oy tercihleri.

En önemlisi de muhalefetin yaptığı başarısız çalışmalar, medyada da yeteri kadar yer alamaması, milletvekilliği ve başkanlık seçilerinde gösterdikleri başarısız tablo, seçmen gözünde ümit olmaktan çıkarmıştır.  Özellikle Sayın Kılıçtaroğlu’nun  zorlanmadan kazanabilecek aday varken kendisinin aday olması ve kaybetmesi, muhalif seçmende hayal kırıklığı yaratmıştır. Maalesef bunun etkileri hala daha devam etmektedir.

Bolu’da seçim görüntüsü şu şekilde.

Favori yine Tanju Özcan gibi ancak, iddia ettiği gibi açık ara değil, belki kıl payı çünkü, başkanın oyu bu sefer düşecek gibi.

İktidar partisinin adayı M. Emin Demirkol bütün iyi niyetine çabalarına ve gayretine rağmen kazanma şansı daha az. Etrafında profesyonel kadrodan kimseyi göremedim. Türkocakları gibi bir derneği ziyaretinde yalnız  olduğunu gördük. Profesyonel ekip acaba tepkiden mi çekiniyor?

MHP adayı İlhan Durak ilk propagandaya başlayanlardan. Epeyce de yol aldı, hala daha da ilk günkü gibi devan ediyor, şansını artırmak için çabalıyor.

Diğer patiler de kendi çapında çalışmalar yürütüyor. Küçük partilerden özellikle Zafer Partisinin atak yapabileceğini sanıyorum. Özellikle de Tanju Özcan’a çelme takabilirler.

Bütün bunları tahmini olarak söylüyorum. Daha gerçekçi tahliller için pazartesi günü yapacağımız anketi bekleyin.

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Yazar Nizamettin Yıldırım - Mesaj Gönder

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