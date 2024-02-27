Müftümüzün projeleri (3)

Seri yazımızın bu son bölümünde değerli müftümüzün ilimizdeki ilk vaazında “Benim en büyük projem Kur’an Kurslarıdır” diye ifade ettiği Kur’an Kursları ilgili düşüncelerini açmak olacaktır. Değerli müftümüz başıyla ve sözüyle bu ifadeyi onaylayarak “ doğru” dedi. Bunun üzerine konuya açıklık getirmesi için “ Okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi, yardımcı ders olarak okutulan siyer dersi, uygulamalı din dersi, yazın camilerde din görevlilerimiz tarafından camilerde okutulan Kur’an okuma ve ilmihal bilgilerinde ne eksik kalıyor da Kur’an Kurslarında bunlar tamamlanıyor” diye sordum. Kısaca “Çok şey” dedi ve ekledi. “Artık Kur’an Kurslarında bilinen şeylerin ötesinde çok şeyler öğretiliyor” dedi. “Müfredatlar değişti” diye de ekledi. Okul öncesi döneminden hemen başlayarak Kur’an okuma, Hafızlık çalışmaları yapma, spor, dil, müzik ve değişik sanat etkinliklerine yönelme gibi örnekleri bir çırpıda saydı. Ben bu faaliyetlerin okullarda zaten yürütüldüğünü, ikili bir öğretim faaliyetinin Cumhuriyet öncesinde olduğu gibi birbirinden kopuk ve birbirlerini anlamayan iki ayrı insan tipinin oluşturulmasına zemin hazırlayacağı, bunun da toplumda çatışma yaratacağı için sakıncalı olduğunu söylediğimde “o sakıncası da var ama” diye dediklerimi kabul etmesine rağmen sözlerine devam etti. Sözün sonuna geldiğinde yine kendisine “Burada yetişen insanların toplumumuzun hangi ihtiyacına cevap vereceğini, günümüz Müslümanlarının hangi medeni, ilmi ve teknik ihtiyaçlarıyla teçhiz edildiğini” sorduğum da ise, tatmin edilemediğimi kendisi de anladı.

Konu bitti. Sekreter birkaç kez içeriye elinde pusula ile girdi. Pusulayı müftümüzün önüne koydu. Bu dışarda bekleyen başka ziyaretçiler var anlamına geliyordu. Biz müsaade istedik ve ayrılmak için ayağa kalktık. Müftümüz bütün nezaketiyle bize refakat etti. Müftülüğü gezdirdi. Personellerine bizi tanıttı. Sonunda müftülük binasının dış kapısına kadar gelerek bizi uğurladı. Bu misafir severliği ve nezaketi için buradan bir kere daha kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Bu vesile ile Kur’an Kursları ile ilgili düşüncelerimi kısaca anlatmak istiyorum. Kur’an Kursları laikçiliğin din karşıtlığı şeklindeki uygulamasının sonunda köylerde cenaze yıkayacak kişilerin bile kalmadığı bir dönemde, problemin çözümü için geçici bir uygulama olarak kabul edildiğini hepimiz biliyoruz. Belli yerlerde açılan ve kısa dönemde yetiştirilen bu insanlar o dönemin acil din adamı ihtiyacına cevap veriyordu. Aynen yine aynı dönemde öğretmen ihtiyacını karşılamak için okuryazar olan ve kısa sürede gördüğü altı aylık mesleki kurs sonunda eğitmen unvanıyla köy okullarına atanan kişiler gibi.

Kur’an Kursları o dönemde istenilen düzeyde olmasa da din adamı ihtiyacını karşılamıştır. Ancak devlet bu ihtiyacın daha da düzeyli kişiler tarafından karşılanması için İmam Hatip okulları açmaya ve yurt genelinde yaygınlaştırmaya başlamıştır. Bu iki ayrı din adamı modeli çatışmaların sebebi olmuş, Kur’an Kursu kaynaklı din adamları, İmam Hatip okulu mezunu imamlara karşı bazen gizli, zaman zaman da açıktan mücadeleye girişmişlerdir. Söylediklerine göre “bunların arkasında namaz kılınmaz” dır. Yine söylediklerine göre bunlar “İmam hatip değil, imam hatab’tır.” (Hatab Arapça olup odun demektir. Özel olarak cehennem odunu anlamında kullanılmaktadır)

Sonunda devlet çözümünü ortaya koymuş ve Diyanet Teşkilat Yasasıyla mevcut imamlar için ilkokul diplomasını öngörmüş, yeni görev alacaklar için de İmam Hatip Okulu mezun olmak şartını getirmiştir. Bunun yanında yükseköğrenim mezunu din adamı yetiştirmek için Yüksek İslâm Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleri açılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Bu gün beş bin üzerinde İmam Hatip Lisesi, yüz’ün üzerinde ilahiyat fakültesi mevcuttur. Günümüzde Diyanet teşkilatında görev almak için İmam Hatip Lisesi diplomasının yeterli olmadığı bilinmektedir.

Kur’an Kursları ve buna bağlı konularla ilgili cumhuriyet dönemi gelişmelerden kısaca bahsettikten sonra günümüzde Kur’an Kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığınca müfredatının değiştirilerek ve geliştirilerek devam ettirilmesinin maksadı pek anlaşılamamıştır. Devrim yasalarından Tevhid-i tedrisat yasası göz ardı edilerek cumhuriyet öncesinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerine el atması ve Milli Eğitim Bakanlığının yasalarla uhdesine tevdi edilmiş eğitim görevini kenardan, köşeden sahiplenme gayretleri hayra alamet değildir. Yine cumhuriyet öncesindeki gibi mektepli-medreseli ayırımı, toplumumuzun birlik ve beraberliğine hissettirilmeden ağır, ağır zerk edilmiş bir ilaç gibidir. Bunun getireceği sakıncaları önümüzdeki yıllarda millet olarak hep beraber görecek, toplumsal sıkıntılarını ve sarsıntılarını hep beraber yaşayacağız.

Biz tarihi tecrübesi olan bir milletiz. Geçmişte din adına yaşadıklarımızın bize yeteri kadar ders verdiğine inanıyorum. Bunları unutmuş olmamız mümkün değildir. Diyanet İşleri Başkanının toplumun bütün tepkilerine rağmen Cumhuriyet’i Atatürk’ü ve Devrim Yasalarını kenardan dolaşarak, toplumumuzu bir yerlere götürmek gayreti çıkar yol değildir. Bu toplum din adına daha ileriye götürülebilir. Ama geriye asla. Din bir rahmettir. Müsaade edin bu rahmetten doya, doya istifade edelim.

Not: Daha başka buluşmak üzere kalın sağlıcakla.