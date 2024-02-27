25 Şubat 2024 Pazar,

Rakip Erzurumspor,

Sezonun ikinci yarısının en başarılı üç takımından biri,

Diğer ikisi ise biz, yani Boluspor ve Göztepe...

İşin başka bir ilginç yanı da Erzurumspor 2024 yılında kalesinde gol görmemiş,

Böyle ilginç istatistiklerin olduğu bir karşılaşma,

Erzurum aşağının sıcaklığını artık hissetmek istemiyor,

Biz ise haftalar sonra yakaladığımız play-off gurubu içinde kalıcı olmak istiyoruz…

Maç başı havalar böyle,

Ayrıca şubat ayında olmamıza rağmen, tam bir bahar havası,

Sanırsın Mayıs başındayız,

Ha bu arada büyüksu kenarında leylekleri bile gördük,

“Şubat ayında leylekler,”

Palavra değil gerçek…

İlginç,

Neyse konumuza dönelim;

Dönelim ama anlatacak konu yok gibi,

Sadece duran bir top golü,

Sadece aldığımız üç puan, o kadar…

Buraya kadar açıkladığım konu ile başlık arasında bir bağ kuramadınız,

Anlatayım;

Gerçek anlamda değil, mecazen bazı konuların ifadesi için kullanılan sözcükler vardır,

Erzurum karşılaşmasını izlerken başlıkta ki konu aklıma geldi,

“Ekmek arası köfte”

Ne demek istiyorum?

On yıllardır maç/maçlar izleriz,

Bu kadar oyunun durduğu,

Topun oyunda kaldığı sürenin çok az olduğu bir maç izlemedim,

Sanki “Duraklamalar arası maç” izledik

Neyse, oynamak isteyen bizdik,

Genel de iyi fotoğraflar,

Geleceğe umut vaat eden fotoğraflar verdik,

Devamı gelir umarım…