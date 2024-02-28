Ak Parti'den Stalin taktiği

Siyasette dava olmadığını, siyasi mücadelenin bir dava mücadelesi olmadığını çeşitli yazılarımda dile getirdim. Bu nedenle siyasette neden dava olmadığından bahsetmeyeceğim.

Yalnız şu kadarını söyleyebilirim ki, dava kelimesi özellikle sağ kesimde partilileri ya da yandaşları motive etmek ve bir arada tutabilmek için kullanılan bir kavramdır. "Bu dava" diye atılan ateşli nutuklara ve çılgınca alkışlayan kalabalıklara şahit olmuşsunuzdur. Dava, genellikle dini terminoloji ile de ilişkilendirilerek içi doldurulur ve artık davaya hizmet bir ibadetmiş gibi beyinlere yerleştirilir.

Nutku atanlar, zamanla birbirlerinin sırtına basarak ve birbirlerini saf dışı ederek yükselirler ve zenginleşirlerken, çılgınca alkışlayanlar bulundukları yerde saymaya ve olan bitene anlam vermeye çalışırlar. Siyasetin aslında bir güç mücadelesi olduğunu, gözlerinin önündeki vahşi doğa belgeseli gibi cereyan eden mücadeleden bile hala anlayamazlar.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı da bu vahşi doğa belgeselindeki gibi bir mücadelenin en tipik örneklerinden biridir. Siyaseti yakından takip edenler bilir, kimler geldi kimler geçti. Bir çoğunun adını bile hatırlamayız, bazılarının da iyi ya da kötü kulaklarını çınlatırız. Aklı şeytanlığa, fitne fesada çalışmayan birçokları bu mücadele içerisinde tasfiye edildiler. Sözde dava adamları Stalin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı gibi önce kendi mücahitlerine kıya kıya bir avuç kaldılar. Ancak seçim meydanlarında bir avuç kaldıklarında yine Stalin'in yaptığı gibi kovduklarını, itibarsızlaştırdıklarını göreve çağırdılar.

"Ya gelin Allah aşkına sizinle birlikte bir fotoğraf çekilelim, fotoğrafta görünün yeter." dediler. Çünkü durum kritik. Bir Fen bilimci olan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, siyasetin bir sosyal bilim olduğunu, fen bilimlerindeki gibi 2 kere 2'nin her yerde 4 etmediğini bilmediğinden olacak, AK Parti Bolu İl Teşkilatının içinde bulunduğu ahval ve şeraite bakmadan siyasetin içine daldı.

Basiretsiz komutan Suat Çavuş, elindeki muvazzafları iyi yönetemediği için tasfiye edilen yedeklere seferberlik çağrısı yapıldı. Bu çağrıya itibar etmeyenler de var edenler de var. Etmeyenlere sözümüz yok. Onurlu ve dik duruşlarını devam ettirdiler. Ama edenlere ne demeli?

Birileri yakmış, yıkmış ve yağmalamış, size gelin ateşi söndürün diyor. Yeniçağalı Başkan Adayının listesinde en çok destek hem de samimi destek alabileceği Geredeli ve Dörtdivanlılar, seçilebilecekleri bir yerden aday yapılmamışlar bunun yerine farklı çıkar hesaplarına göre bir liste oluşturulmuş size de gelin bu çıkarlara destek olun deniyor.

Siz de bu seçimlerden ümidinizi kestiğiniz halde, kapalı kapılar ardında demediğinizi bırakmadığınız bu Suat Çavuş ve ekibinin suçuna alet olmaya koşuyorsunuz. Hala bir ikbal beklentisi içerisinde misiniz? Ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün.