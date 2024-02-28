İşsizlik fonu gerçekten işsizin fonu mu?

Geçen hafta yayınlanan kararla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlere sağlanan işsizlik maaşı dışında, işverenlere destek-teşvik için ayrılacak fon kaynaklarının oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi.

2023 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 21.7 milyar işsizlik ödeneğine, 78.5 milyar işverenler aktarıldı. Bu yaklaşık 4 kat fazla ödenek aktarımı demek. Burada bile işçi ve işveren arasındaki ayrım fazlasıyla açık.

İşçi ve İş Bulma Kurumu Ocak 2024 itibariyle iş arayan kayıtlı işsiz sayısını 2 milyon 400 bin 827 olarak açıkladı. Ocak ayında işsizlik maaşı alanların sayısı 409 bin kişiyle kayıtlı işsizlerin beşte bir düzeyinde kaldı. Ağır yararlanma koşulları nedeniyle resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 15’i işsizlik ödeneği hakkından faydalanabiliyor. İşten çıkartılanların işsizlik ödeneği alabilme koşulları önceki yıllarda yapılan değişikliklerle iyice zorlaştırıldı. İşverene ise bu fondan aktarım yapılmasının şartları işçilerin aksine kolaylaştırıldı.

Yasaya göre “fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmü var ama kimin umurunda?

Fon’un parası kamu bankalarına sermaye olarak aktarıldı ancak bu para Fon’a iade edilmedi. Edildiyse de buna dair bir açıklama yapılmadı.

Yani anlayacağınız işten çıkan işçilerin geçimini bir nebze olsun sağlamak için gerek duyduğu işsizlik maaşı aslında sanal bir kaynak olarak görülüyor.

İşsiz, işten çıkmış zor olan şartları sağlayan birçok işçi bu Fon’dan yararlanamazken, işverenler kolayca bu ödenekten yaralanabiliyor. İşte eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi burada da yüzümüze tokat gibi vuruyor…

Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.