Videolu umutlar

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un seçim ekibi tarafından oluşturulan ve Bolu"daki yerel gazetecilerin yer aldığı WhatsApp grubunda bir video paylaşıldı.

Kurgu olduğu izlenimi veren bu videoda Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, bir vatandaşın evini ziyaret ediyor. Vatandaş, Tanju Özcan'dan bahsederek "Ben bunu şu anki mevcut başkanda yaşadım. Kapısına gittiğimde kimseyi içeri almama gibi olayları var." diyor. Muhammed Emin Demirkol da vatandaşa, "Ben sekiz yıl İl Sağlık Müdürlüğü yaptım. Benim kapımdan bir tane dönen adam yoktur. Zengin fakir fark etmez, tanıyım tanımayım Ben Sağlık Müdürlüğünde gece 3 te acile gittim. Yoğun bakıma gidiyorum. Niye? Bana imdat etmiş, yardım istemiş benden. Gece 3 te bir adam yataktan kalkıp yoğun bakıma gidip senin derdin ne diyorsa, kapıya gelen adamı geri çevirmez. Sekiz yıldır ben zaten çevirmedim.kimseyi. Belediyede niye dedirteyim. Bir adamın karakteri sekiz yılda herhalde ortaya çıkar." diye cevap veriyor.

Muhammed Hoca haklı. Görev süresi boyunca çalışkanlığını, insana verdiği değeri, kendisini arayıp yardım isteyenlere nasıl yardımcı olduğunu yakından bilenlerdenim. Seçildiği takdirde aynı hassasiyeti göstereceğine sonsuz bir inancım var. Ancak Tanju Özcan'ı da yakından tanıyan, gerek milletvekilliği ve gerekse Belediye Baskanlığı dönemindeki halkla ilişkiler uygulamalarını bilen, bizzat şahit olan biriyim.

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Bolu'da belki de geçmişte el ele kol kola birlikte siyaset yaptıkları FETÖCÜ abilerinden öğrenmiş olacaklar ki böyle acemice videolara tenezzül eder hale gelmişlerdir. Mesele artık her şeyi bir kenara bırakıp, "kapısına gittim içeri almadılar" noktasına gelmişse, tükenmişlik ve acizlik had safhaya varmış demektir.

Bu videodaki olay belki münferiden yaşanmış olabilir. Ancak iddia edilen geri çevrilme olayının hangi şartlarda ve neden yaşandığını bilmek gerekir. Tanju Özcan'ı yakından tanıyanlar kasıtlı olarak böyle bir olayın yaşandığına asla inanmazlar. Neden inanmayacaklarını açıklamak için tarihte geriye doğru bir yolculuk yapmak yeterli olacaktır.

İki dönem üst üste CHP Bolu milletvekili ve ardından Bolu Belediye Baskanı seçilen Tanju Özcan, milletvekilliği boyunca telefonundan kendisini arayan hemen hemen herkes ulaşabilmiş, bir şekilde ulaşamayanları ise sonradan aramıştır. Halk arasında neredeyse efsane haline gelmiş, problemi olan ve kendisine ulaşan herkese bir şekilde yardımcı olmuştur. Bunu bir çok vatandaştan bizzat kendim duydum.

Seçim sloganları partilerin kendilerinde eksik hissettikleri konular üzerinden üretilir. Hatırlarsanız 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin seçim sloganı "Gönül Belediyeciliği"ydi. Üç dönem Bolu Belediye Başkanlığı yapan, bırakın sade vatandaşı kendi partililerini bile makam odasına kabul etmeyen Alaaddin Yılmaz, kırmadık kalp bırakmamıştı. Tanju Özcan aday olduğunda o dönem duyulan heyecan ve her partiden oy alarak Bolu Belediye Başkanlığına seçilmesi, gönüllere girme işini gerçekte kimin daha iyi yaptığını göstermektedir.

Eğer bir kapıdan çevrilme, kovulma olayı arıyorlarsa, Alaaddin Yılmaz dönemine bakıversinler. Tanju Özcan'ın Başkan olduğu Belediyede,.görüşmek isteyen vatandaşların nasıl güler yüzle ve çay ikram edilerek ağırlandıklarını ve tek tek görüştürüldüklerine bizzat şahit oldum.

Artık seçim sloganlarında da vasatlaşan ve "Gerçek Belediyecilik" şeklinde ortaokul seviyesinde bir slogan kullanan AK Parti, proje anlatmak yerine halkın duygularını istismar etmeye yönelik hazırlanan videolardan medet ummaktadır. Mevzu gerçek belediyecilik ise eğer, gerçek belediyecilik parti teşkilatındakileri belediyeye bankamatik memuru olarak almamak, seçime iki gün kala hurda araçları belediyeye kakalamamak ve gizemli arşiv yangınları çıkarmamaktır.