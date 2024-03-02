Çakarlı konvoylar ve vergi paradoksu; Bir ülkenin ironik lüks sevdası

Son zamanlarda, toplumun her kesiminden insanların diline pelesenk olmuş bir kelime var: "Çakar". Bu kelime, özellikle sosyal medyada ve günlük sohbetlerde, ayrıcalıklı bir azınlığın simgesi haline gelmiş durumda. Ancak bu ayrıcalık, sıradan vatandaşın cebinden çıkan vergilerle finanse ediliyor.

İngiltere Başbakanı veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri gibi dünya sahnesindeki pek çok önemli figür, alçakgönüllülük ve mütevazılık örnekleri sergilerken, bizdeki çakarlı araç konvoyları, adeta bir güç gösterisi ve israfın simgesi haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü, bu durumun vahametini gözler önüne serdi. Onlarca çakarlı otomobilin eşlik ettiği bir konvoy, adeta bir savaş tamtamları eşliğinde, seçim startı veriyordu. Bu görüntüler, sadece bir gösterişten ibaret olmayıp, aynı zamanda vatandaşın ödediği vergilerin nasıl hoyratça harcandığının da bir kanıtı.

Bu çakarlı araçlar, ne yazık ki, senin benim, yani halkın parasıyla doluyor. Ve daha da ironik olanı, bu başkan adayının, kendisine sağlanan bu imkanlar için "senin paranı yukarısı veriyor" diyebilmesi. Bu, adeta devletin parasının sonsuz bir kaynaktan geldiğini varsayan bir anlayışın tezahürü. Ancak unutulmamalıdır ki, devletin parası, vatandaşın ödediği vergilerden başka bir şey değil.

Bir belediye başkanına, "maaşını biz veriyoruz" demek, belki de bu israf karşısında vatandaşın elinden gelen tek tepki. Çünkü seçimlerin başında yapılan bu tür gösterişler, aslında vatandaşın yatırım için ödediği vergilerin çarçur edilmesi anlamına geliyor. Bu durum, "Savaşa mı gidiyorsunuz?" sorusunu akıllara getiriyor ve birçok vatandaş gibi ben de hakkımı helal etmiyorum.

Cumhurbaşkanımızın bu tür gösterişlere müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde, bisikletle işe giden başkanlar varken, ülkemizdeki bu tür israflar, milli servete zarar vermekten başka bir işe yaramıyor. Üstelik ülkenin zor günler için biriktirmesi gereken bütçeyi pervasızca harcamak, sonrasında ek vergilerle bu kaynakları yeniden toplamaya çalışmak, adeta bir paradoks.

Fatih Sultan Mehmet'in, "ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim" sözü, doğal kaynakların korunması konusundaki hassasiyetini gösterirken, bugün yapılan israflar, bu tür tarihi öğütlerin ne kadar unutulduğunu gösteriyor. AKP'li pek çok arkadaşımın da, çakarlı araçlar gibi fuzuli harcamalardan duyduğu üzüntüyü paylaşıyorum.

Bu nedenle, İçişleri Bakanımıza, küçük bir köşe yazarı olarak bir rica da bulunmak istiyorum: Lütfen, bu çakarlı otomobilleri toplayın. Bu sürat, bu acele, nereye yetişmeye çalışıyorsunuz?

Son olarak, maden ocaklarındaki yığma toprakların üst limitinin aşılması ve bunun "normal" karşılanması, başka bir sorumsuzluk örneği. Fırat'ın kıyısında yaşananlar, doğal kaynakların korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. "Ağlama, bir gün sen de gülersin" diyerek teselli bulmaya çalışsak da, gerçek sorunların üstesinden gelmek için somut adımlar atılması gerekiyor.

Unutmayın! Güzel ülkemin güzel insanları o vergileri çok zor şartlarda ödüyor. Güzel ülkemin yetkililerinin, o vergilerin çok zor şartlarda ödendiğini her zaman hatırlaması gerekiyor.