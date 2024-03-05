Bir yıl dönümü ve önemli bir dönemeç

Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve her dönemde başat rol oynamıştır. Bu uzun tarihimizin önemli dönemeçleri vardır. Destanlar dönemi bir tarafa bırakılırsa 1040 tarihindeki Dandanakan savaşı ve zaferi, 1071 yılındaki Malazgirt zaferi ve 1453 yılındaki İstanbul’un fethi bu dönemeçlerin en önemlileri olarak tarihe geçmiştir. Şüphesiz tarihimizde daha nice büyük zaferler kazanmış, başarıların sahibi isek de bu üç zaferin hem millet tarihimizde hem de insanlık tarihindeki yeri ve önemi bambaşkadır. Bu üç önemli dönemecin milletimizin ve insanlık tarihindeki etkileri tarihçilerin üzerinde ısrarla durdukları konuların başında gelmektedir.

İstiklâl savaşının kazanılması, Sevr anlaşmasının yırtılarak Lozan barış anlaşmasının imzalanması, saltanatın kaldırılarak cumhuriyetin ilânı da elbette millet tarihimizin çok önemli dönüm noktalarıdır. Fakat bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 Mart 1924 tarihli büyük atılımı olmasaydı, bu günkü kadar değer kazanmayabilirdi. Gazi meclisin bu büyük atılımı neydi diye soranlara Halifeliğin kaldırılması, Şeria ve Evkaf bakanlığının lağvı,Tevhid-i tedrisat yasasının kabukü, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması ve laik sisteme geçişe zeminin hazırlanmasıdır. Bu mutlu dönüm noktasının üzerinden tam yüz sene geçmiş. Millet tarihimizde altın değerinde tam yüz yıl.

Uzun süren yazı hayatımda arşivime şöyle bir baktığımda konuyla ilgili çok yazı yazmışım. Bu süre içinde yanlış uygulamaların halk üzerindeki küçük reaksiyonları bir tarafa bırakılırsa sistem oturmuş, benimsenmiş ve günlük tartışmaların dışında kalmıştır. İktidarda ya da muhalefette olsun demokrasinin vaz geçilmez unsurları olan siyasi partilerimiz, laik sistem üzerinde ittifak etmişler ve konuyu günlük siyasi tartışmaların dışına bırakmışlardır. Anayasamız ve Siyasi partiler yasamız konuya nezaket göstermiş ve sistemi koruma altına almıştır.

Ancak son zamanlardaki bir kısım gelişmeler konu üzerinde dikkatlerin toplanmasına sebep olmuş, konuya hassasiyet gösteren herkesi endişeye sevketmiştir. Gelişen olaylar artık bazı meczupların yaptıklarıymış gibi gösterilemeyecek kadar ciddiyet kazanmış, gelişen olayların içinde bizzat devlet görevlilerinin varlığı açıklık kazanmıştır. Laik sisteme saldırılar, şeriat yanlısı gösteriler, hilafet isteklerinin aleniyet kazanması, cumhuriyete ve onun kurucularına saldırılar sıradan hale gelmiştir. Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanının şeyhülislâm edasıyla devletin her faaliyetine iştirak etmesi, Milli Eğitim Bakanının okullarda sınıflara uygun olmayan kişileri taşıyarak öğrencilerle buluşturması, bir program çerçevesinde tarikat ve cemaat temsilcilerini okullara sokması, öğrencilerin ruhi bünyelerine uyuşmayacak uygulamaların sınıflara taşınması, son olarak İzmir ve Menemen müftülerinin nezaretinde ilk inkılâp şehidi Kubilay’ın katilleri olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiş ve idam edilmiş yobazların mezarlarına öğrencilerin ziyarete götürülmesi işin hafife alınmasının doğru olmadığını göstermiştir.

Bu gelişmelere çok sebep sayılabilir. Ancak, başat sebep siyaset ve oy avcılığı nedeniyle olanları görmemezliğe getirmek olduğu aşikârdır. İktidarın göz kırptığı ve muhalefetin görmek istemediği bu durum asırlık cumhuriyetimiz ve laik sistemimiz açısından tehlikeli gelişmelere sebep olacağı açıkça görülmektedir. İslâmi referanslı iktidarın konuya doğru bakmaması, seçimlerde her kesimden oy alabilmek için milli birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan bölücülere bile el uzatan muhalefetin oy kaybetme kaygısı ile sessiz kalması dikkat çekicidir.

Bu tehlikeli gelişme endişe kaynağı olmuştur. Laik sisteme son verip yerine şeriat ikame etmek isteyenler, Cumhuriyeti yıkıp hilafet kurmak isteyenler her dönem olmuşlardır. Ama bu dönem kadar güç kazandıkları hiç görülmemiştir. Suyu tersine çevirmek mümkün değildir ama, hayale kapılıp bir delilik etmeleri de ihtimal dışı değildir. Gözlerini siyaset hırsı bürümüş bir kısım insanların varlığı onları cesaretlendirmiş de olabilir. Ancak yüz yıllık cumhuriyet çınarı, bu çınarın laik sisteme dayalı hür nesilleri bu tür girişimlere fırsat vermeyecek kadar dikkatli ve şuurludur. Nitekim bu neslin öncü aydınlarından ve ATA PARTİSİ genel başkanı Sayın NAMIK KEMAL ZEYBEK sesini yükseltmiş ve milletini bu sakim gelişmeye karşı uyarmış, ilgilileri ikaz etmiştir. Sayın Namık Kemal Zeybek geçtiğimiz günlerde AKP iktidarını “Laikliğe aykırı söylemlerinden eyleme geçtiği gerekçesiyle” Yargıtay Başsavcılığına AKP’nin temelli kapatılması için baş vurmuş, konuyu Anayasa mahkemesine taşıması için talepte bulunmuştur. Konu ile ilgili beyanatlarında ve televizyon programlarında Türk milletine açıklamalarda bulunmuş, aydınlatma ve ikaz görevini yerine getirmiş ve her türlü tehlikeyi sıralamış ve son olarak “Cumhuriyete kanlı başkaldırıyı özendiren şeyhin mezarına öğrencilerin götürülüp dua ettirilmesine” isyanını ifade etmiştir. Şeriat tehlikesine duyarsız kalan aydınlara tepki göstererek “Yok canım bizim yurttaşlarımız şeriatı istemezler” demelerini yadırgayıp onları utanacakları bir sözle uyarmıştır. “Sanki şeriat onlardan izin isteyerek gelecekmiş”

3 Mart 1924 tarihi milli tarihimizde hayati bir öneme haizdir. Milletimizin inanç hayatını düzenleyen ve inanç hürriyetini sağlayarak gerçek Kur’an nizamını hayata geçiren bir yıl dönümüdür. Bu yıl dönümünde karanlık hesap peşinde koşanlara fırsat vermemek için uyanık olmamız gerektiğini söylemek isterim. Bize hem özümüze hem de dinimizi inanç kaynağımıza uygun yaşama fırsatı sunan ATATÜRK’E onun mücadele arkadaşlarına bir kez daha minnetlerimi sunar, onlara ebedi âlemde mutluluklar dilerim. Biz millet olarak onlardan razıyız. ALLAH’DA (C:C:) razı olsun.

Bir başka konuda buluşmak üzere kaşın sağlıcakla.