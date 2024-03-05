Avantaj hala bizde

İkinci yarının iki yıldızı,

Göztepe ve Bolusporumuz karşı karşıya geldi,

Göztepe büyük olasılıkla ilk ikiden süper ligi görecek,

Biz ise bir umut play-off ları kovalıyoruz…

Göztepe ile aramızda,

Diğer süper lig adayı Eyüpspor ile aramız da büyük farklar var,

İkisi de proje takım,

Öncelikle hedeflerini belirlemişler,

Maddi ve manevi alt yapılarını oluşturmuşlar,

Adım adım süper lig yolundalar…

Örneğin, birinci lig ekiplerinin değerlerine bir bakalım,

1-Eyüpspor 15,50 milyon €

2-Göztepe 13,50 milyon €

3-Kocaelispor 10,50 milyon €

4-Manisaspor 10 milyon €

5-Bodrumspor 9 milyon €

6-Bandırmaspor 8 milyon €

7- Gençlerbirliği 7,50 milyon €

8- Boluspor 6,5 milyon €

Durum bu şekilde,

Böyle bir güç karşısın da eğri oturalım, doğru konuşalım,

Hayal satmayalım…

Ama bir şekilde play-off u zorlayabiliriz,

Fikstür de lehimize görünüyor,

Bu hafta içerde Giresun ile oynuyoruz,

Play-off rakiplerimiz Bandırma ve Bodrum maçı var,

Sonuçlar ne olursa olsun ilk yediye sağlam bir giriş yapabiliriz,

Fikstür avantajı ile de lig sonunu bura da bitirebiliriz…

*****

Stad ha!...

Ya hu neyin kafasını yaşıyoruz arkadaş,

Tek parça büyük bir güçle yirmi küsur yıldır iktidardasın,

Ve o iktidarın üç dönem belediyesini yöneteceksin,

Hükümet arkanda, sonuna kadar,

Ekonomi, para arkan da sonuna kadar,

Bir çivi dahi çakmayacaksın,

Sanki bunlar yaşanmamış gibi stadı yine biz yaparız diyeceksin…

Bu kadarına da pes doğrusu,

Demek ki birkaç on yıl daha stad, stad diye sayıklayacağız,

Biz Boluspor sevdalılarına da sabır diliyorum…