Başkan Özcan’ın proje tanıtım toplantısından izlenimler

Hızla seçim sath-ı maline giriyoruz. Mübarek Ramazan ayına girerken, ülke olarak 31 Mart mahalli seçimlerine kilitlendik.

Demokrasinin en güzel tarafı serbest seçimlerin olması ve bu seçimlerle beraber, toplumu saran heyecan ve adaylar arasında yaşanan kıyasıya rekabettir. Tabi ki buna buna köy ve mahalle muhtarları arasında yaşanan rekabeti de katabiliriz. Muhtarlara hatırı sayılır para ödenmesi bu rekabeti daha da kızıştırdı diyebiliriz.

Adaylar, bu rekabet çerçevesi içinde, seçildiklerinde bölgelerine nasıl bir farkındalık oluşturacaklarını, ne tür kazanımlar katacaklarını anlatıp, seçmene ulaşmaya çalışıyorlar.

Başkan Özcan’ın, bu çerçevede, geçekleştirdiği proje tanıtıp toplantısına katıldım.

Öncelikle şunu belirteyim. Ben Tanju Özcan’ın önceki dönem Başkan adaylığının “proje tanıtım” toplantısına da katılmıştım. O günkü toplantı ile bu günkü toplantı arasına bir durum değerlendirme açısından, bu toplantıyı önemsedim.

İlk defa gittiğim karaçayırdaki spor salonunun seyirci kapasitesi oldukça yüksek… Böyle bir salonu doldurabilmek de önemli...

Toplantı saatinde salona girdiğimde yer yer boşluklar görülürken, ilerleyen dakikalarda hınca hınç dolduğunu gördüm. Programı sunan arkadaş “artık salonlara sığmıyoruz, dışarda da bu kadar insan kalabalığı var diyerek” coşku ve heyecanı arttırmaya çalıştı.

İlk önce CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz İrticalen ve etkili ses tonu ile kısa bir konuşma yapıp, tüm salonu ayağa kaldırırken, Bolu’da en az dokuz belediye kazanacağı sözünü verdi.

Alkışlarla salona giren Başkan Özcan, kalabalık salonda, coşku ve heyecanın biraz düşük olması dikkatimi çekti.

Önceki dönemde aynı zamanda milletvekili olarak coşkulu katılımcıların karşısına çıkan Tanju Özcan, dersine iyi çalışmış bir talebe rahatlığı içinde idi. Bu toplantıda Başkan Özcan’ı aynı rahatlıkta görmedim.

Önceki dönem toplantısında projeler ekrana yansıdıkça “nasıl beğendiniz mi” diye soruyor “EVET” cevabı ile salon alkışla inliyordu. Tanıtım uzadıkça “sıkılan var mı ”diye soruyor, alkışlar arasında “HAYIR” cevabını aldıkça da, mutluluğu yüzüne yansıyordu. Bu seferki toplantı da ise açıkladığı projeler seyirciyi pek heyecanlandırmadaki, tanıtım uzadıkça, dinleyiciler salonu terk etmeye başladı. Bu durumu gören Başkan Özcan proje tanıtımını hızlandırıp bitirdi.

Başkan Özcan, önceki dönemde verdiği sözlerin yerine getirememenin mahcubiyeti ile pek formda değildi diyebilirim. Bilemiyorum, belki ben yanılıyorum.

Çünkü ilk dönemdeki toplantıda, bünyesinde yıldızlı otelin ve modern iş yerlerinin bulunduğu STAT, modern açık ve kapalı Pazar yeri, karaçayır eğlence merkezi, sosyal tesisler, on bin araçlık yer altı ve yer üstü ota paklar gibi daha neler neler.,,,

Tabi ki böylesi devasa projelerin hiç biri gerçekleşmedi. Zaten gerçekleşmesi de mümkün değildi. O günkü bir CHP’linin dediği gibi bunları yapmak için Türkiye’nin bütçesi yetmezdi.

Bu dönem, öyle devasa proje yerine, daha ayağı yere basan, gerçekleştirilmesi mümkün olan Mahallere parklar, mesire alanları, cumhuriyet parkı, Bolu fuar alanı, gündüz bakım evi ve kreş, karavan parkı, Atatürk kültür merkezi gibi yapılabilir projeleri açıkladı.

Eh bunlar da katılımcıları pek heyecanlandırmadı; ama dağıtılan kumanya kuyruğu girip, verilen ikramı alırken, toplantıya katılmanın keyfini çıkardılar.

Esasında, geçen döneme göre, Başkan Özcan, bizim gazete dâhil, tüm komu oyu araştırmalarında önde görülmektedir. Bu duruma, bizim gazetenin anketine katılarak, bizzat şahit oldum.

Bu gün görülen fotoğraf bu… Yarının ne olacağını bilemeyiz. Mahalli seçimler çok bilinmeyenli denklem kadar karışık… İnsanlar, ne olur, ne olmaz endişesi ile oyunu gizliyor veya zihin kotlarına yerleşen popüler ismi söylüyor.

Geçmiş seçimlerden hatırlıyorum. O günlerin popüler ismi İstanbul belediye Başkanı Bedrettin Dalan tüm anketlerde açık ara önde görünse de, gelen bir dip dalga kendisini başkanlıktan alıp götürdü.

Bekleyip göreceğiz.

Her şey güzel Bolu için olsun diyoruz.

Kalın sağalacakla…

Günün sözü:

Ben yolumdan şüphe etmem,

Tozlu gören camını silsin…