Galibiyete sevinememek!...

08/02/2024 Cuma, haftanın açılış maçı bizim,
Rakip ise Giresunspor.
Matematiksel olmasa da ligden gidecek ilk iki takımdan biri,
Artı play-off rakiplerimiz birbirleri ile karşılaşıyor,
Geçen hafta dediğim gibi avantaj bizden yana,
Demem o ki;
Bu haftayı iyi değerlendirebilirsek, kalıcı olarak play-off gurubu için de kalabiliriz.
“-Eee hocam galip geldik ya, daha ne istiyorsun?” der gibisiniz,
Evet, konunun olumlu yanına bakarsak doğru olabilir,
Aldık üç puanı, kaldık play-off içinde…
Ya oyunumuz?
Oyunumuza dikkat ettiniz mi?
İkinci yarı başından beri tatlı tatlı yükselen bir kalitemiz vardı,
Bu kaliteye bağlı olarak iyi skorlar alıyor,
Lig sonuna umutla bakıyorduk,
Ta ki Giresun maçına kadar…
Üç puan bizim oldu ama,
Oyun kalitemiz de çok sert bir düşüş gördüm,
İş te bu nedenle galibiyete sevinemedim,
Yani galip geldiğimiz,
Üç puan aldığımız maçta ki oyuna sevinemedim.
Bu sert oyun kalitesi düşüşüne çok acil önlem alınması lazım,
Yahu, büyük bir ihtimal düşecek bir takım karşısında,
Tamamına yakını gençlerden oluşan bir takım karşısında, iki gol bulmamıza rağmen net pozisyonumuz bile yok,
Organize atağımız bile yok,
Bu durum düşündürücü ve üzücü değil mi?
Benden uyarması…
*****
Varsa yoksa stad,
Yıllardır stad ile yatıyor, stad ile kalkıyoruz,
Seçime beş kala yine aynı teraneler,
İktidar spor bakan yardımcısı demiş ki;
“-25.014 kişilik proje hazır”
Güldüm,
Sadece güldüm, hem de acı acı…
14.014 kişilik deseydi belki inandırıcı olabilirdi,
Sekiz on bin kişilik stadı dolduramayan bir kente yirmi küsur binlik bir stad vaadi sizce ne kadar inandırıcı olabilir?
Yersen…
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mert - Sayın Hitit,kaleminize sağlık. Hislerimizi dile getirmişsiniz. Teşekkürler
Aydinlik - Hocam senin baskanda ayni sozleri veriyodu neden ona soz yok. Objektiflik herzaman iyidir
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.