Makale Yazısı-

Laiklik üzerine
Hasan Dinç

Hasan Dinç

Çok partili döneme geçildiğinden bu yana üzerinde en çok tartışılan konuların başında laiklik gelmektedir. Laiklikten yana olanlarla karşı olanların yazdıkları şüphesiz büyük yekûn tutmaktadır. İçlerinde dikkate alınacak, ilmi değeri yüksek eserler olduğu gibi, hiç ciddiye alınmayacak kadar yazılanlar da mevcuttur. Hatta çoğu bunlardandır dense bile yeridir. Önemli bir kesimi cumhuriyetle kavgalı sözde dinci kesimlerle, İslâm düşmanlarının yazdığı bu kitaplar ilmi ve dini kıymete haiz değildir.

Laikliği XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren aydınlanma çağıyla başlatıp Büyük Fransız Devrimiyle insanlık hayatına girdiğini savunanlar çoğunluktadır. Hatta gelenektir. Ancak, laikliğin başlangıcını insanoğlunun toplumsal sorunlara çözüm aramaya başladığı ilk günlere kadar geri götürenler de mevcuttur. Onlar “Bilimsel icatlar ve laiklik de dâhil olmak üzere benzer tüm cabalar daha iyiyi, güzeli, kolay ve güvenilir olanı arama cabasının sonsuzluğu nedeniyle genel  “anlamda insanlığın ürünüdür” diye değerlendirmektedirler.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında laikliği  insanlığın hizmetine sunan kurumun başında İslâmiyet ve onun mukaddes kitabı Kuran-ı Kerim gelmektedir. Çünkü o döneme kadar insanlık farklı inançlardan kaynaklanan zulmü ziyadesiyle yaşamış, cinayetlerin kurbanı olmuştur. İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’e hitaben cenab-ı Allah (C.C.)  Kur’an-ı Kerim’in Kâfirun suresinde kâfirlere şöyle söylemesini istemektedir. ”De ki: Ey kafirler, sizin taptığınıza ben tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim. Siz de, benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”  Bu en geniş anlamda bir din hürriyetidir ve insanlık bugün bile bu anlayışa muhtaçtır. Yine Kır’an-ı Kerim’in Bakara suresinin 256. Ayetinde şöyle buyurmaktadır. “ Dinde zorlama yoktur. Gerçekte, doğruluk ve sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Kim Allah’a iman ederse kopması olmayan sağlam bir kulpa sarılmıştır.” Yine Kur’an-ı Kerimde Peygamberimize hitaben Allah: “Biz onların ne söylediklerini iyi biliriz. Sen onlar üzerine zorba değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.( Kaf suresi, 45. Ayet) Laiklikk inanç hürriyeti ise günümüzden on dört asır önce Kur’an bunu insanlığa İslâm’la tebliğ etmiştir. Medine site devletinde Yahudi, Hıristiyan ve putperestlere bunu tanıdığı haklarla göstermiştir. Bütün bunlara rağmen bu hakları ve diğer Kur’an hükümlerini sağlama almak için de “Allah’ın indirdiği vahiyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir”(Maide suresi 44.Ayet) diyerek bu hükümleri görmezden gelip yandan dolananları tehdit etmiştir.  Günümüzde bile bazı kişi ve cemaatler bu ilahi hüküm ve tehditlere rağmen kendilerini her nasılsa  yetkili görüp dinin anlaşılmasını  ve yorumlanmasını uhdelerinde bir yetki olarak görmektedirler. Ancak şu da bir gerçektir ki hiçbir fert ve cemaat dinin anlaşılması ve  yorumlanması hususunda ilahi bir yetkiye sahip olduğu iddiasında bulunamaz Ya da Allah alimler dışında bu yetkiyi kimseye tanımamıştır.

İnanç hürriyetinin öncüsü olan İslâm dini, günümüzde bazı yorumcuların özel gayretleriyle laiklik karşıtı bir cephede gösterilmektedir. Şeriatı donduran ve içtihat kapısını kapatan bu çevreler kendi inanç ve kanaatlerini İslâm gibi algılayıp başka düşüncelere hayat hakkı tanımamak temayülündedirler. Hâlbuki zaman ve mekân değişikliği şartları ve hükümleri de değiştiriyor. Bu nedenle bizim mezhebimizin öncülerinden İmam Muhammed  “Örfle sabit olan şey nass (Kur’an’ın hükmü) ile sabit olan gibidir” derken toplum, mekân, zaman ve şartların inanç hayatındaki yerini belirleyerek Müslümanın önünü açmıştır. Bundan hareketle Mecellenin şu sabit hükmü çok değer taşımaktadır. “Esmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz.” Yani “Zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesinin önüne geçilemez”  Böyle olmasaydı büyük şairimiz Mehmet Akif “Doğrudan Kur’an’dan  almalıyız ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı” diyerek manevi bir sorumluluk altına girer miydi? Yine İslâm fıkhının (İslâm hukuku) önemli kaynaklarından İçma-i Ümmet, Kıyas-ı fukaha ve örfü,  kullanmak mümkün olmazdı. Osmanlı hukuku istihsanı ( kamu yararı) kullanarak birçok hukuk problemini aşma imkânına kavuşamazdı.

Görülüyor ki dinimiz bazı kişilerin dimağlarına sığmayacak kadar büyük, hafsalarının  kabul etmeyeceği kadar elastikidir. İnsanlığın her dönem ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından da son ve ekmel dindir. Kimse dinimizi kendi dar kalıplarına sokmak ve olduğundan farklı tanıtmakla dine hizmet ettiğini sanmamalıdır. Hiç kimseyi de din adına kendi kanaatlerini kabule zorlamamalıdır. Bu zorlamalar günümüzde ters tepmekte, yetişen yeni nesli dinden ve mabetten uzaklaştırmaktadır. Herkes kendi dini inançlarını hiçbir engelle karşılaşmadan yaşayabilmeli, kimse bu haktan mahrum bırakılmamalıdır. İşte İslâm budur, Laiklikte bunu gerçekleştirmektedir.

Not: Bütün din kardeşlerimin Ramazanını tebrik ediyorum. Bu kutsal ayın bütün gereklerini yerine getirebilmelerini Allah’tan niyaz ediyorum.

 

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