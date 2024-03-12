Makale Yazısı-

Ramazan'a başlarken..
Hüseyin Demirtaş

Hüseyin Demirtaş

Değerli Kardeşlerim,

Öncelikli olarak hepinizin Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu  cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayına daha kavuşmuş olmanın  huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Elhamdülillah ,  bugün Ramazanın ilk gününü hep birlikte yaşıyoruz.

İnşallah bu köşede siz değerli okuyucularımızla belirli dini , felsefi ve bazen de bilimsel konu başlıklarını konu edinerek sizlerle beraber olacağız.

Bugünkü konu başlığımız doğal olarak Ramazan ayına özgü olacak.

Değerli Kardeşlerim,

Rahmet ayı birçok içeriği ile birlikte geldi. Oruç ibadeti başta olmak üzere  mukabele programları, vaaz ve sohbetleri, teravihleri, iftar ve sahur etkinlikleri, sosyal yardımlaşma ve kültürel etkinlikler ve birçok farkındalıkları ile bireysel ve sosyal hayatımıza çok etkin bir şekilde girmekte ve adeta paradigmaları değiştirmektedir. Çok çarpıcı bir şekilde suç oranları düşmekte ve toplumda bir huzur ve sükunet ortamına girilmektedir. İnsanoğlu  bu mübarek ayda hem Hakk’a hem de Halka yaklaşmaktadır.

Değerli Dostlar,

Ramazan bir iklim ve atmosfer oluşturuyor..

Ramazan bir heyecan fırtınası oluşturuyor..

Ruhsal fırtına .. Heyecan ..Hareket.. Manevi fuar..! Cennete davet..! Kötülüklere set..!

Muhtaç.. .Yetim.. Çocuklar. .Gençler. . Bireysel ve ruhsal vicdanın temizlenmesi..

Şair-i İslamiyenin tezahürleri. . İnsanın kendini farketmesi ve potansiyelini görmesi.  Kur'an ile tanışma ve buluşma. . Takva.. Sabır. .İrade.. Ramazan Mektebi..Ramazan İklimi. .Zikir..Fikir..Şükür. . Teravih..Dayanışma, Kardeşlik, Komşuluk

Sohbetler..Etkilesim , Katılım, Paylaşım.. Din.. Tanıma.. tanışma. . Bilme ..Bilişme. . Huzur.. Sükun. .

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi de bu aya özgü ibadetler konusuna yer vermek istiyorum.

Bu aya özgü ibadetler:

1. Oruç tutmak: Farz olan Ramazan Orucu sahurda imsak ile başlar, iftar ile sona erer. Oruç; yeme içme ve cinsel duygulardan uzak durmayı ifade eder.

2. Sahur: Dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder.

3. İftar: Orucunun tamamlanma vaktidir. Ramazan akşamları iftar vermek çok sevaptır. Bu vesile ile başta fakir, yetim olmak üzere öğrencilere iftar ve sahur vermek çok uygun olacaktır.

4. Teravih Namazı: 20 rek’attır. Ramazan gecelerinde yatsı namazı sonrası eda edilir. İlimizde ayrıca 4 camide Hatimle Teravih namazı ve belirlenen on camide ise birer akşam Enderun usulü ile Teravih namazı kılınacaktır.

5. Mukabele: Ramazan Ayında cami, mescid ve Kur’an kurslarında okunan Kur’an-ı Kerim’i takip etmek suretiyle hatim indirme sünnetidir. Bu sünnet, Cebrâil’in Ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır.

6. Sadaka-i Fıtır ve Zekat: Fitre ; Ramazan Bayramına kavuşan , temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için verdikleri sadakadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı fitre miktarının alt sınırını “130 TL” olarak belirlemiştir. Daha yukarısı için sınır yoktur. Ayrıca Zekat mükellefi olanlar bu ayda zekatlarını daha erkenden verdikleri takdirde daha fazla sevaba ulaşırlar.

7. İtikaf: Dinî bir terim olarak itikâf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadette Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

8- Kadir Gecesi: Dinî literatürde ise “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

9. Bayram namazı: Ramazan sonunda elde edilen manevi neticeden dolayı sevincin bir tezahürü olarak kılınan vacip hükmünde bir namazdır.

Değerli Kardeşlerim,

Halkımızı dini konularda aydınlatmakla görevli olan Müftülüğümüz tarafından, toplumumuzun bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden istifade etmesine katkı sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen konular halkımızla paylaşılmaktadır.

Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Ayını tebrik ederken, bu mübarek ayın barış ve huzura vesile olmasını diler; günahlardan arınmış, güzel hasletlerle bezenmiş bir şekilde Bayrama ulaşmamızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Hüseyin DEMİRTAŞ

Bolu İl Müftüsü

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