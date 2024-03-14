Makale Yazısı-

Bitki türü karışımını sürdürmek ormancılık gibi tarım içinde avantajlı
Suat Tosun

Suat Tosun

Yıl 1997 yılıydı sanırım.Almanya'nın Münih şehrindeki Or.Araş.Enstitüsü'nde bir brifingte, yaşlı bir Alman Profesör;"Sizler,Almanya'daki özellikle suni gençleştime ,klonal üretimleri gördüğünüzde sakın ola ki , biz niye geri kaldık psikolojisine kapılıp endişelenmeyiniz. Sizin ülkenizde doğallığını koruduğunuz öyle karışık ormanlar var ki, biz Almanya'da ne yazık ki  değerini bilmeden suni gençleştirmeye ve tür değişimine geçtik.Şimdilerde az sayıda klonla yeni meşcereler kuruyor, fakat gelecek için endişeleniyoruz" demiştir .Oysa.1970-1980  yıllarında, "Tür değişimi" modasına bizler de kısa bir süre olsa katılmış,Boludağı,Düzce ve Yığılca, Mengen gibi işletmelerde kayın saf karışık meşçerelerini çam monokültürüne dönüşüme sokmuş,sonra hatalı yoldan dönüş yapmıştık.Sebep,o yıllarda kayın ağacının ekonomik değerinin çama göre çok düşük oluşu idi.      .

2000'li yıllarda, Tarım veOrman Bakanlığı'nda Dünya Bankası  ile ortaklaşa "Araştırma Enstitüleri'nin  Master Planı "hazırlığı çalışmaları yürütülmüştür.

Bölgesel bazda Batıkaradeniz Bölgesinde ,merkezi Bolu'da bulunan Batıkaradeniz Or.Araş.Ens.Müdürlüğü'nde daha sonraki yıllarda İstanbul Or.Fak. Ormancılık .Politikası Ana Bilim Dalı liderliğinde anket çalışmaları değerlendiğinde; "Karışık doğal ormanların gençleştirilmesi ve bakımı" konusu  en öncelikli araştırma konusu olarak saptanmış idi.

Bolu Or.Araş.Enstitüsü'nde1993 yılından sonra  alınan projelerde ve doktora tezlerinde karışık ormanların hasılat,silvikültür araştırmaları ağırlık kazanmıştır.

Doğaya yakın  işletmecilik modellerininde yapraklı-ibreli ormanların planlanmasına girmesiyle doğal ormanları ikili,üçlü ve dörtlü tür karışımlarının aynen devamlılığını sürdürmeği amaç  olarak planlanılmaktadır. Saf meşçerelerin doğal gençleştirmelerine nazaran 20-30 yıl gibi bir süreç gereksinim duyulan karışık doğal meşcerelerin gençleştirmesinde personel devamlılığı ve uzmanlık gerekmektedir.

Tarım sektörüne gelince; şu bir gerçektir ki, karışık orman kuruluşlarının doğada kendiliğinden oluşmuş örneklerinin oluşu avantaj kabul edilirse, biz ormancılara doğayı iyi gözlemleyip taklit etmeyi sürdürmek kalmaktadır. Oysa .tarladaki bitkilerde  her şey yeni tasarımla yapay oluşturulacaktır.Denemeler,münavebeler ve sulama sistemleri vb.gerekecektir.

Bitki hastalıkları ve özellikle  patojenik  mantarların neden olduğu hastalıklar tarımda önemli neden olmakta  ve yoğun pestisit kullanımına yol açmaktadır.Örneğin hastalıklar nedeniyle her yıl küresel buğday üretiminin %20 'si  kaybolmaktadır.

İklim değişikliği son raporlarına göre( çevre ve enerji ekonomisti  P.K.Adam.2024) ;"İkim değişikliği mevcut eğilimini sürdürürse,Afrika'daki  bitkisel üretim 2030' da %2.9., 2050 'de ise  %18  azalacak, 2050 yılına kadar yaklaşık 200 milyon insan aşırı açlıkla karşı karşıya  kalma riskiyle  karşılacaktır. Afrika' da işçi sınıfının %  42.5' u tarım sektöründe çalışıyor ve yoğunlaşan yoksullar kırsal bölgelerde yaşam sürdürmekteler.

Fransız bitki sağlığı uzmanı J.P.Morel ( 2024)'e göre; aynı tarladaki  bitki çeşitlerini  karıştırmak salgınları azaltmanın etkili bir yoludur.Bu eski uygulama 18.yüzyıldanberi belgelenmiştir.Ve Fransa'da olağanüstü bir canlanma yaşanmıştır, şu anda ise, buğday alanlarının neredeyse % 20 'sinde karışık ekim mevcuttur.

Ancak,karışımların  etkilerine ait genel analizler tüm karışımların eşit olmadığını ve her şeyde olduğu gibi iyi ve kötü karışımların olduğunu göstermektedir.İyi karışımları tasarlamak  tarım açısından zor bir iştir ve bunu başarmak için Fransa'da pek çok araştırma projesi hali hazırda yürütülmektedir.

Araştırmacı Morel'e göre; genetikçiler ,ekolojistler ve bitki patofizyologları bir araya getirirek yapılan çalışmalarda ,bitkiler arasındaki doğrudan etkileşimlerin,bitki bağışıklığını modüle ettiğini saptadık.

Bu etkileşimler,henüz bilinmeyen değişimler  yoluyla toprakta gerçekleşir,örneğin makarnalık buğdayın Cultur çeşidi ve Ataoudur çeşidi birlikte büyüdüklerinde "kahverengi pas hastalığı"na karşı iyi direnç gösterirler.Ve kökleri ayrılırsa bu direnç ortadan kalkmaktadır.

Bitki biyolojisinde, iki bireyin birbirini tanımasnı sağlıyan iletişim sistemlerini keşfetme  olasılığıyla karşı karşıyayız.

Bitkilerdede hayvanlar gibi  bir bağışıklık sistemi var.Ancak bu sistem daha önce karşılaşılan hastalıklara dair gerçek bir hafızanın olmaması anlamında aktif değildir.Bazal bağışıklık düşük düzeyli bir direnç sağlamaktadır.

Araştırmada karışımlarla ilgili bu saptamalarla,karışımların işleyişinde tamamen yeni bir ışık tutuyor.Sanki bu keşif, mahsuller ve çevrenin korunmasına  yönelik uygulamanın iyileştirilmesi ve benimsenmesi için fırsatlar önermektedir.

Tarımda bu son araştırmalara göre,tarım için bu tanımaya dahil olan moleküllerin  muhtemel varlığı ,altta yatan genlerin tanınmasına yol açacaktır.İyi koşulların  basit bir şekilde birlikte  yetiştirilmesiyle  hastalıklara karşı  koruma  sağlanıp  böylece  pestisit kullanımı  azaltılmış olacaktır.

KAYNAKLAR:

Jean-Benoit Morel 2024; Quand les plantes s'entraident pour lutter contre les maladies. The conversation france.

Philip Kufi Adom 2024 ;Climate change:alarming Africa-wide report predict %30 drop in revenue.The Con.France.

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