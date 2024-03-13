M. Emin Demirkol’un proje tanıtım toplantısındaydım

Geçen hafta başkan Özcan’ın proje tanıtım toplantısı ile ilgili izlenimleri yazmıştım.

Bu yazı ile ilgili öncelikle şunu belirtelim. Yazı oldukça ilgi gördü; ama maalesef, biz ne İsa’ya ne Musa’ya yaranabildik. Bazı okuyucularım “sen Tanju’yu aşağıya çekmeye çalışıyorsun” derken, bir başka okuyucularım “sen Tanju’ya methiyeler yağdırmaya devam et bakalım” diyerek aynı yazıyı farklı zıt açıdan gördüler.

İki farklı düşünceden, birinden birine yaransaydım doğrumu olurdu bilmem; ama iki tarafa yaranamamakla doğru yolda olduğumu, meseleye objektif baktığımı düşündüm.

Bizim Başkan adaylarının tüm projelerini bu sütuna taşıma imkânımız olmuyor. Biz okuyucunun dikkatimizi çekebilecek ayrıntıları yorumlamayıp analiz yapıyoruz. Zaten projeler ile ilgili bilgileri gazetemizin haber sayfalarından takip ediyorsunuzdur.

Her iki başkan adayı da projelerini aynı mekânda sundukları için, salon durumunu karşılaştırma imkânımız oldu.

M. Emin Demirkol’un toplantısına gittiğimde salonun doluluk oranı düşük gibi görünse de, zaman ilerledikçe hatırı sayılır bir doluluğa ulaştı. Salonda gençlerin azınlıkta kalması dikkatimi çekti.

Salonun görüntü ve ses düzeni oldukça mükemmeldi. Program sunucusu salonu coşturmak için, telefonların ışıklarını yaktırıp, müzik eşliğinde hareket sağlayarak, hoş bir görselin oluşmasını sağladı ve bu görseli Twitter hesaplarında paylaşmalarını önerirken “ Muhammed Hoca ile Bolu’yu yeniden inşa etmeye geliyoruz” diyerek, bunun tüm Boluluların duymasını istedi.

İlk önce AK PARTİ İl başkanı Suat Güner söz alarak “ Bolu’yu marka şehir yapma ve emaneti geri alma zamanı gelmiştir” dedi. “Muhammed Hoca’nın arkasında sıradağlar gibi durmaya hazır mısınız” diye sorarken, “ adayın arkasında teşkilat olarak yoklar” dedikodularına, bir yerde, cevap veriyordu.

Güzel insan, gönül insanı, içimizden biri sloganları ile sahneye davet edilen M. Emin Demirkol, alkışlar arasında salonu selamladı. Sahnede, kürsü ve elinde mikrofon olmadan tek başına oldukça rahat bir görüntü veriyordu. Önce katılımcılara teşekkür etti.

“80 gün değil sekiz dakika bile bu şehri başıboş bırakmayacağız, mesele yürümekse, biz bolu halkıyla güvene ve huzura yürüyeceğiz, gereksiz tartışmalarla değil, doğru tanıtımlarla turizm ve güçlü sanayiye kavuşturacağız” diyerek, oldukça güçlü mesajlar verdi.

Önceden ilan ettiği 101 projeden, önce 14 büyük mega projeyi tanıttı. Projeler her ekrana yansıtıldığında, projeler ile ilgili güçlü hitabetiyle irticalen, hiç teklemeden geniş bilgi vermesi dikkatimi çekti. Anlaşılan Muhammed Hoca dersine çok iyi çalışmış. Zaten konuşmasının başında “gündüz sizlerle sohbet ederken, gece uzmanlarla çalışıyoruz” demişti.

Bu durumu kendisini yakın bir çalışma arkadaşına sorduğumda, “kendisi çok zeki, hafızası çok kuvvetli” dedi.

İlgili Bakanlardan, yeri belediyeden olmak şartıyla, söz aldığı şehir hasta hanesi, yeni stadyum gibi iktidar desteği gereken projelerin yanında, millet bahçesi, millet kütüphanesi, aile yaşam merkezi, otopark gibi 101 proje, Bolu’yu sınıf atlatacak yatırımlar olarak görebiliriz.

Burada, bütün mesele Başkan adaylarının açıkladığı projelerin hayatiyete geçirilmesinde…

Elbette, bu projeleri hazırlayanlar, kendilerine inanan insanları hayal kırıklığına uğratmamak için, her şeyin hesabını kitabını yaparak seçmenin huzuruna çıkıyorlardır. Yoksa gerçekleşmesi mümkün olmayan, gerçekleştiremeyecekleri vaatlerle insanları hayal kırıklığına uğratıp, güveni sarsmamalıdırlar.

Maalesef, Başkan adaylarının açıkladığı projeler seçildikten sonra, genelde, tozlu raflarda kalmaktadır.

Onun için de siyasetçiye olan güven düşmekte, salonlarda coşku ve heyecan azalmaktadır. Geçmişte Rahmetli Erbakan ile siyaset yapan bir dostum “o zamanlar salonlar böylemi idi” diye dert yanmıştı.

Hâsılı kelam, Belediyecilik gönül işidir, aşk işidir, heyecan işidir. Projeleri ile seçmeni ikna edebilen kazansın diyoruz.

Kalın sağılacakla…

Günün sözü:

Elimi tutanı da, en ihtiyacım varken elimi bırakanı da asla unutmayacağım.