Dost acı söyler,

Bence bu iş buraya kadar dostlar.

Boluspordan bahsediyorum,

Hani play-off dan bahsediyorduk ya,

Süper lig hayalleri kuruyorduk ya,

Bence bu iş buraya kadar…

Neden?

Çok iyi olmayan bir oyun ile,

Hatta olmayan bir oyun ile, ilk yarıyı onuncu sırada bitirdik,

Toplam da yirmi iki puan topladık,

İkinci yarıya iyi başladık,

Oyunumuz eh, biraz biraz toplanmaya başladı,

Puanlar da gelmeye başladı,

Önce aşağılardan uzaklaştık,

Sonra usul usul ilk yediyi yokladık,

Ve şu an içindeyiz…

Buraya kadar güzeeel,

Güzel de yazımın başlığı nereden geldi?

Bu başlığı attıran neydi?

Son iki haftayı göz önünde bulundurun,

Giresun ve Bodrum maçları,

Olmayan bir oyun ve dört puan,

Olmayan bir futbol ile nereye kadar,

İki doksan dakika da üç şutun,

Üç pozisyonumuz bile yok…

Önümüzdeki maçlara bakalım,

Dört içerde, Gençlerbirliği, Ümraniye, Altay, Çorum,

Üç de dışarı da Sakarya, Eyüp, Manisa,

Altay ve Eyüp dışın da iddiası olan takımlar,

Soruyorum?

Son iki maçta ki görüntümüzle ilk yedi de olabilirmiyiz?

Olurmuyuz demiyorum,

Olabilirmiyiz?

Üzgünüm ama…

*****

Gelelim stad meselesine,

Filmin adı kibar Feyzo,

Oyuncular, Kemal Sunal, İlyas Salman, Şener Şen,

Veee unutulmaz replik,

AĞAM EĞLENİR BENİMLE…