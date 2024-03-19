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Ramazan ve ahiret bilinci : Bir uyanış fırsatı ve bilinci
Hüseyin Demirtaş

Hüseyin Demirtaş

Değerli Kardeşlerim,

Bu haftaki beraberliğimizde sizlerle Ramazan ve Ahiret Bilinci üzerine bir hasbıhal yapmakistiyorum.

İnsan beden ve ruh ikilisinin izdivacından oluşan bir varlıktır. İnsanoğlu, Yüce Allah’tan ilahi bir nefha taşıması sebebi ile sonsuzluğu ister. Sonsuzluk duygusu ruhun bir özelliğidir. Halbuki insanoğlu dünyada ortalama 70-80 yıllık bir ömür sermayesine sahip bir varlıktır. İnsanın ebedilik duygusunun karşılığı ahiret hayatındadır. Bu haftaki sohbetimizde Ramazan ve Ahiret Bilinci üzerine biraz sohbet edelim.

Değerli Dostlar,

Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı olmayan, manevi bir arınma ve tazelenmemevsimidir. Bu mübarek ayda, ahiret bilincini de derinleştirmek için eşsiz bir fırsat yakalarız.Ahiret bilinci, insana sorumluluk duygusu kazandırır, dünya hayatına bakış açısını değiştirir.Geçici olan bu dünyaya fazlaca bağlanmak yerine, asıl yurdumuz olan ahiret için hazırlıkyapmamızı sağlar.Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetler, oruç tutmak, namaz kılmak, dua etmek ve Kur'anokumak, ahiret bilincimizi pekiştirmemize yardımcı olur. Bu ibadetler, nefsimizi terbiyeetmemizi, sabırlı olmamızı ve merhamet duygumuzu geliştirmemizi sağlar.

Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri de ahiretbilincimizin bir göstergesidir. Yardımseverlik ve cömertlik, ahirette karşılığını kat katalacağımız önemli faziletlerdendir.Ramazan ayını, sadece oruç tutmakla değil, ahiret bilincimizi de derinleştirmek için bir fırsatolarak değerlendirmeliyiz. Bu mübarek ayda, yaptığımız her ibadet ve iyilik, ahiret yurdumuz için bir hazine olacaktır.

Değerli Kardeşlerim,

Şimdi de ahiret hayatına vurgu yapan bazı ayet ve hadisleri dikkatlerinize sunmak istiyorum:

Ayetler:

● "Kıyamet günü elbette gelecektir. Onda şüphe yoktur. Allah, kabirlerde

olanları diriltecektir." (Kıyamet Suresi, 7)

● "Her canlı ölümü tadacaktır. Biz sizi, iyilik ve kötülüklerle denemek için

sınavdan geçiriyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Enbiya Suresi,

35)

● "O gün, insanlar amellerinin karşılığını eksiksiz olarak göreceklerdir.

Hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır." (Zilzal Suresi, 7-8)

Hadisler:

● "Dünya ahiretin tarlasıdır. Kim ahiret için ekim yaparsa, cennet mahsulü

biçer. Kim de dünya için ekim yaparsa, pişmanlık ve hüsran mahsulü

biçer."

● "Ahiret yurdunu seven ve ona yönelen kimse, dünya malına ve

zevklerine zühd eder. Dünya yurdunu seven ve ona yönelen kimse de

ahiret yurdunu terk eder."

● "Herhangi biriniz bir iyilik yaparsa, onun on misliyle mükafatlandırılır.

Hiçbir günah işleyen de onun misliyle cezalandırılır. Zulüm ve haksızlık

yapılmaz."

Değerli Kardeşlerim,

Sohbetimizin sonunda Ramazan ayında ahiret bilincimizi derinleştirmek için

yapabileceklerimizi belirtmek isterim.

● Oruç tutarken sadece açlıktan değil, nefsimizin diğer isteklerinden de uzak durmaya

çalışmalıyız.

● Namazlarımızı huşu içinde kılarak, ahirette hesap vereceğimizi düşünmeliyiz.

● Kur'an okuyarak ve tefekkür ederek, ahiretle ilgili ayetleri anlamaya çalışmalıyız.

● Dua ve zikirlerle Allah'a yalvararak, ahirette af ve mağfiret dilemeliyiz.

● Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılarak, ahirette sevap kazanmaya

çalışmalıyız.

Ramazan ayını, ahiret bilincimizi tazelemek ve hayatımızı buna göre yeniden düzenlemek için bir vesile olarak değerlendirelim. Bu mübarek ayın bereketi ve feyzi üzerimize olsun.

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