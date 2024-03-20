Makale Yazısı-

Ahmak ıslatan
Mutlu Bilge

Mutlu Bilge

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile CHP Adayı Tanju Özcan yarışırken, Bolu'ya adeta Bakan yağmış ve her gelen Bakan, Fatih Metin'i seçmeleri halinde çeşitli vaatlerde bulunmuştu.

Aynı sahne bu yerel seçim öncesinde de tekrarlanıyor. AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol, CHP Adayı Tanju Özcan ile yarışıyor ve Bolu yine Bakan yağmuruna tutuluyor. Önceki seçimdeki Bakan yağmurundan edindiğimiz tecrübenin ışığında, bu yağmurun da ahmak ıslatan yağmurundan öteye geçemeyeceği, Bolu Ovası'na derinlemesine işleyip bereket getirmeyeceği anlaşılıyor.

Neden diye soracak olursanız, bir defa işin felsefesi yanlış. Seçildikten sonra oy veren ya da vermeyen, sağcı ya da solcu, muhafazakar ya da komünist herkesin olması gereken hükümetin bakanları, Bolululara şartlı destek sözü veriyorlar yani siz bizim adayımızı seçin biz de sizin istediklerinizi yapalım diyorlar.

Ya dedikleri aday seçilmez de millet iradesi tercihini yine Tanju Özcan'dan yana kullanırsa ne olacak? Normalde vaat ettiklerini ya da Bolu halkının onlardan istediklerini, yapma imkanı varken sırf Tanju Özcan seçildi diye yapmayacaklar mı? Yapmazlarsa onların adayına oy verenleri de cezalandırmış olmuyorlar mı? Başta sorduğum soruyu tekrar soruyorum, bakanlar herkesin bakanı değiller mi? Bolu'ya hizmet şarta mı bağlı?

Ülke siyaseti her türlü siyasi etikten uzak, pragmatizme ve rüşvet siyasetine döndürülmüş, ne kadar oy o kadar hizmet deniliyor. Gerçi Dörtdivan iktidara yüzde 90'ların üzerinde oy vererek rekor kırdıkça bırakın hizmeti, elindekiler de alındı.  Demokrasi ve millet iradesi kavramları anlam ve önemini yitirmiş, bir hegemonya kurulmak isteniyor.

Eğer Bakanlar gerçekten oy veren ya da vermeyen herkesin bakanı olsalardı, Fatih Metin'in adaylığı dönemindeki vaatlerden bazılarını en azından stad projesini Bolu halkının iyiliği için gerçekleştirirlerdi. Karşılığında Bolu halkı da gereğini yapardı.

Bolu halkı, böyle baskı ve dayatmalarla iradesini ipotek altına aldırmayacaktır. Kendisine yapılanı da bilir yapılmayanı da. Sandıkta en güzel tercihi yapacaktır.

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Yazar Mutlu Bilge - Mesaj Gönder

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