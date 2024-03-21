Yeşil çitlerin çift yönlü karmaşık rolleri tartışma konusu oluyor

Canlı (yeşil) çit denince akla; bağ,bahçe ,tarla gibi arazilerin çevresine çekilen çalı,ağaç dalı gibi insanlar tarafından yapılmış engeller gelir.

Bir çok Avrupa ülkesinde köylüler, çiftçiler kısaca tarım emekçileri , bozuk ekonomiyi bahane ederek eylemlerini sürdürürlerken ; beri taraftan özel bir ekosistem üyesi olan canlı çitlere karşı medya da ve bilimsel camiada tartışmalar sürmektedir.

Fransa'da (Pas- de-Calais) sel mağdurları, tarım arazilerinden zamansız bir şekilde köklerinden sökülmüş çitlerinin yokluğundan üzüntü duymaktalar.Kimi yerde bazı öfkeli çiftçiler,onların yok edilmesini engelleyen düzenleyen önlemleri kınamakta.Bazen tarımsal gelişmenin önünde bir engel olarak görülmektedir.

Kimi yerde zararlıların yaşadığı nadasa bırakılmış alanlar olarak suçlanmakta veya kimileri tarafından tarım için yararlı biyolojik çeşitlilik rezervuarları olarak sunuluyor.

İşte bu karmaşa da ; Fransa'da uzun süredir çitler üzerinde çalışan akademisyenler ,araştırmacılar ve botanikçiler bu özel ekosisteme ilişkin bilgileri sentezlemek için Fransız Botanik Topluluğu bünyesinde bir çalışma grubunda bir araya gelip görüşlerini bildirmişlerdir. Özellikle çitleri korumada alınacak tedbirler eşit bulunmamaktadır.Kısaca";Yeni bir çit oluşturmak, eski bir çitin yok edilmesini telafi etmemektedir.Ancak,yeniden dikim işlemi nisbeten bir ekolojik ileri doğru adımdır.Önemli ve öncelik olan eski çitlerin kaldıkları yerde korunması olmalıdır "demektedirler.

Yeşil çitlerin geçmiş kökenlerindeki görevleri unutulmuş mudur?

Günümüze intikal eden çitler, faydacı amaçlarıyla belirli hedefleri karşılamaktadır. Bunlar: Arazilerin sınırlarını çizmek ,sürülerin dolaşmasını önlemek, yolları ve mahsülleri rüzgardan korumak ve hatta ekilebilir arazilerin erozyonunu sınırlamak ve de dikilen yabani meyve ağaçlarının meyveleri,budanma sonucu yakacak odun üretimi vd.

Bugünlerde Fransa'da canlı çitlerin bu mesleği unutulmuş,tarım makinalarının hareketi önünde bir engel ve ekilebilir alan kaybı olarak görülen 1.4 milyon kilometreden fazla eski çit sökülmüştür.2017 ve 2021 yılları arasında 23500 km.çit yok edildiğinden bu olay daha da hızlanıyor.Ancak,teselli olarak telafi etmek amacıyla büyük mahsüllerin bulunduğu manzaralara biraz doğallık kazandırmak için çitlerin olmadığı yerlere yılda 3000 km.lik yeni çit bitkileri dikiliyor.Bu türler arasında uygun olmayan egzotik türler de dahil olabiliyor.

Çitler ana toprağı stabilize ader ,en ince silt parçacıklarının,gübre ve böcek ilaçlarının sızmasını azaltır. Sıcak havada yayıldıklarında uçucu hale gelen pestisitleri engelliyerek hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Fransa'da son haberlere göre, çitlerin ortadan kaybolmasının olağanüstü yağışlı dönemlerde su baskınları dahada kötüleştirdiğini gösterdi.Çitler,kimi yerde mahsülleri,hayvanları,sıcak hava dalgalarından,kuru rüzgardan ve geç donlarda koruyucu iklimlendirme etkisi yaratabilmektedir. Onların "rüzgar kesici" rolleri, boylarının on ile yirmi katı mesafeye kadar uzamaktadır.

İklim değişikliğinin yaşandığı bir dönemde bu tasarruflu "tampon" etkisi fazlasıyla memnuniyetle karşılanıyor.Bu bağlamda ADEME( çevre ve enerji yönetim ajansı) 'ye göre çitler,gövdeleri,dalları ve yapraklarının yanısıra kök sistemi aracılığıyle doğrusal km. başına en az 100 ton karbonu sabitliyor ve depoluyor.

Eski çitler,bir biyolojik çeşitlilik deposudur.Çite ilk önce sıradan biyolojik çeşitliliğe katılan" genel türler", ardından yüzyıllar boyunca giderek artan "uzman" türler,özellikle de önemli miras değeri olan "ormancılık türleri" hakim olur.Kırsal alan türlerinin %60-80 burada besleniyor veya ürüyor.

İTİRAZ SESLERİ

Bu ekosistem hizmetlerinin kapsamı göz önünde alındığında ,bazen çitlerin hastalık ve ürün zararlıları için rezervuar olduğu yönünde itirazlar yapılmaktadır.Bu gerçek inkar edilemez olsa da, mahsul verimi üzerindeki mevcut etki çok sınırlı ve çitlerde yaşayan yardımcı organizmaların sağladığı faydalarda çok daha düşük kalıyor.

Çitin kenarındaki "kenar" etkisine bağlı olarak üretkenlikteki düşüş,içerdiği biyolojik çeşitliliğin sağladığı hizmetlerdeki artışla karşılaştırıldığında önemsizdir.

Bir km.lik yeni çit ,bir km.lik eski çite eşit değildir.Fransız Hükümeti 2030 yılına kadar" nitelik ve nicelik olarak" 50.000 km.çit dikerek oluşturacağı çit parkı ,eski çitin yok edilmesini hiç bir zaman telafi edemeyecektir.

Araştırmacı ve arkadaşlarına göre;Fransa'da ne yazık ki tarım dünyasındakiler ve karar vericiler bu gerçeği gözardı ediyor,bir çitin ortadan kaldırılması orta vadede kazançtan çok kayıplara yol açıyor,Yeni çitleri dikmeden önce, eski çitleri korumak,hayati önem taşıyan paha biçilmez bir tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunması adına acil bir durumdur .

Ekosistemizde dengenin bozulmaması açısından, gerek kentlerde ve özellikle de kırsal alanda eski canlı çitlerimizin değerinin bilincinde olmamız gerekmektedir.

KAYNAK: Guillaume Decocq. 2024 : Planter une nouvelle haie ne camperse pas la destruction d'une haie ancienne. The conversation .france.